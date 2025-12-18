Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 18/12

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 154,4 – 156,4 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn trơn tại đây được giữ nguyên mức 150,3 – 153,4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC cũng điều chỉnh tăng 200 nghìn đồng/lượng lên 154,5 – 156,4 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long niêm yết 152,4 triệu đồng/lượng (chiều mua vào). Vàng Kim Gia Bảo 24k (999.9) là 152,4 – 155,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng 1 tuần trở lại đây

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngày hiện ở mức 4.330 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với sáng hôm qua. Trong những ngày gần đây, kim loại quý dao động phổ biến trong khoảng 4.290 – 4.330 USD/ounce.

Theo Kitco News, năm qua là một năm bùng nổ đối với vàng và bạc, khi giá lần lượt tăng hơn 65% và 100%. Bất chấp mặt bằng giá đã ở mức cao, một ngân hàng Canada cho rằng kim loại quý vẫn còn dư địa tăng thêm trong năm 2026.

Trong báo cáo triển vọng chính thức cho năm 2026, các nhà phân tích hàng hóa của BMO Capital Markets cho biết họ kỳ vọng giá vàng sẽ lập đỉnh trong nửa đầu năm, với mức giá trung bình 4.600 USD/ounce, tăng 5% so với dự báo trước đó. Trung bình cả năm, ngân hàng này dự báo giá vàng quanh mức 4.550 USD/ounce, cao hơn 3% so với ước tính cũ.

Mặc dù giữ quan điểm lạc quan với toàn bộ nhóm kim loại quý, các chuyên gia của BMO cho rằng vàng sẽ là kim loại có mức tăng vượt trội trong năm 2026.

Theo BMO, vàng tiếp tục được hỗ trợ vững chắc bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, khi lãi suất giảm trong năm tới gây áp lực lên đồng USD – vốn đang dễ tổn thương trước xu hướng mất giá toàn cầu do gánh nặng nợ công gia tăng.

"Khả năng trụ vững của vàng sau đợt điều chỉnh vào tháng 10 cho thấy vai trò của kim loại này như một công cụ đa dạng hóa danh mục và nơi trú ẩn an toàn vẫn còn nguyên giá trị," các nhà phân tích nhận định. "Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới của vàng, khi xuất hiện những động lực cầu mới gắn liền với chủ đề bao trùm là 'phi đô la hóa'. 'Phi đô la hóa địa chính trị' xuất phát từ việc các chủ thể có động lực cắt giảm mức độ phụ thuộc vào USD do lo ngại các lệnh trừng phạt (như trường hợp của Nga) hoặc nhằm giảm sự lệ thuộc vào hệ thống giao dịch dựa trên USD (như Trung Quốc), trong đó việc mua vàng thường là một bước đi quan trọng. Ngược lại, 'phi đô la hóa để phòng ngừa rủi ro' xuất phát từ mối đe dọa ngày càng gia tăng của sự mất giá tiền tệ, bắt nguồn từ mức nợ công toàn cầu ngày càng phình to."

Tuy nhiên, ở chiều khác, sau một trong những đợt tăng giá mạnh mẽ nhất của kim loại quý trong nhiều thập kỷ, một chuyên gia cho rằng các nhà đầu tư vàng và bạc có thể đang bước vào giai đoạn mang tính quyết định nhất của chu kỳ - giai đoạn có thể định hình lợi suất đầu tư không chỉ đến năm 2026 mà còn xa hơn nữa.

Theo Avi Gilburt, chuyên gia phân tích kỹ thuật kỳ cựu và là nhà sáng lập ElliottWaveTrader, đà tăng của giá vàng và bạc kể từ vùng đáy giai đoạn 2015–2016 đang tiến dần tới những "hiệp cuối". Dù giá vẫn có thể tiếp tục đi lên trong vài tháng tới, ông cảnh báo nhà đầu tư nên bắt đầu chuẩn bị cho một chu kỳ điều chỉnh kéo dài nhiều năm, có thể khởi phát sớm nhất từ năm sau.

"Đây không phải là sự khởi đầu của một chu kỳ mới," ông Gilburt nhận định. "Rất có thể đây là điểm kết thúc của một chu kỳ kéo dài suốt nhiều năm". Gilburt là người từng dự báo chính xác đỉnh giá vàng năm 2011 chỉ sai lệch vài USD và xác định gần như đúng ngày vùng đáy năm 2015, ông cho rằng đợt tăng hiện tại bắt nguồn từ quá trình tái thiết sau năm 2015, thời điểm thị trường trải qua nhiều năm bị bán ròng qua các quỹ ETF và sự suy giảm rõ rệt về mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Chu kỳ đó, nay đã gần một thập kỷ, đang có dấu hiệu đi tới trạng thái "cạn lực".