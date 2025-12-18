Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một ngân hàng thu phí 150.000 đồng/tháng đối với tài khoản không phát sinh giao dịch trong 12 tháng

18-12-2025

Không chỉ nhà băng này, nhiều ngân hàng vẫn đang áp dụng chính sách thu phí đối với tài khoản thanh toán không hoạt động, với mức phí và điều kiện khác nhau.

Mới đây, Ngân hàng Quốc tế (VIB) thông báo áp dụng chính sách phí mới từ tháng 12. Theo đó, các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục sẽ bị thu 10.000 đồng/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), được VIB gọi là phí “đóng băng tài khoản cá nhân”.

VIB cho biết, đối với các tài khoản không hoạt động nhưng không đủ số dư để thu phí, ngân hàng sẽ trích toàn bộ phần số dư còn lại vào phí theo quy định; phần phí chưa thu đủ sẽ được miễn cho khách hàng. Thời điểm thu phí được thực hiện trong 15 ngày đầu của mỗi tháng.

Để tránh bị thu phí, VIB khuyến nghị khách hàng chỉ cần thực hiện ít nhất một giao dịch ghi có vào tài khoản, như nhận tiền chuyển từ tài khoản khác hoặc nộp tiền mặt tại quầy, ATM. Trường hợp tài khoản không hoạt động trong thời gian dài từ 60 tháng trở lên, khách hàng cần đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch của VIB để được hỗ trợ kích hoạt lại. Ngoài ra, ngân hàng cũng khuyến nghị khách hàng đóng tài khoản nếu không còn nhu cầu sử dụng để tránh phát sinh phí trong tương lai.

Trước đó, BIDV cũng thông báo chính sách thu phí đối với tài khoản thanh toán dựa trên số dư bình quân. Cụ thể, tài khoản có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng bị thu 5.000 đồng/tháng; từ 2 triệu đến dưới 10 triệu đồng thu 3.000 đồng/tháng; tài khoản có số dư từ 10 triệu đồng trở lên được miễn phí. Riêng với tài khoản không hoạt động trong quý, BIDV áp dụng mức thu 30.000 đồng/quý.

Theo khảo sát tại một số ngân hàng, hiện ngoài VIB và BIDV, nhiều ngân hàng khác cũng áp dụng phí đối với tài khoản không hoạt động.

Trong đó, Standard Chartered Việt Nam áp dụng mức phí 150.000 đồng/tháng đối với tài khoản không phát sinh giao dịch trong 12 tháng. HSBC Việt Nam thu 100.000 đồng/tháng đối với tài khoản không giao dịch từ 24 tháng trở lên.

Woori Bank hiện đang thu 5.000 đồng/tháng đối với tài khoản không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục và có số dư dưới 50.000 đồng. Bac A Bank cũng áp dụng mức 5.000 đồng cho tài khoản không giao dịch trong 12 tháng.

Trong khi đó, PVComBank thu 10.000 đồng/tháng đối với các tài khoản không hoạt động trên 12 tháng, kèm điều kiện số dư bình quân dưới 1 triệu đồng. ABBank áp dụng mức phí 20.000 đồng cho tài khoản không giao dịch trong 12 tháng, còn NCB thu 20.000 đồng với tài khoản không giao dịch trong 24 tháng.

BaoVietBank thu 30.000 đồng/tháng đối với tài khoản không phát sinh giao dịch trong 6 tháng, là một trong những ngân hàng có thời gian xác định tài khoản không hoạt động ngắn hơn so với mặt bằng chung.

Một số ít các ngân hàng như Techcombank hiện miễn phí hoàn toàn đối với tài khoản không hoạt động và không yêu cầu khách hàng duy trì số dư tối thiểu.

Một ngân hàng thu phí 150.000 đồng/tháng đối với tài khoản không phát sinh giao dịch trong 12 tháng - Ảnh 1.

Mức phí tài khoản không hoạt động tại một số ngân hàng.

Theo công bố trong biểu phí dịch vụ tài khoản thanh toán, việc thu phí đối với tài khoản không hoạt động nhằm bù đắp chi phí quản lý và vận hành hệ thống đối với những tài khoản vẫn tồn tại nhưng không phát sinh giao dịch trong thời gian dài.

Cụ thể, dù không có giao dịch, các tài khoản này vẫn được ngân hàng duy trì trên hệ thống core banking, phát sinh chi phí liên quan đến lưu trữ dữ liệu, quản lý thông tin khách hàng, đối soát, kiểm soát rủi ro, cũng như đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống rửa tiền, bảo mật thông tin và tuân thủ quy định pháp lý.

Bên cạnh đó, một số ngân hàng cho biết chính sách này còn nhằm khuyến khích khách hàng rà soát, đóng hoặc kích hoạt lại các tài khoản không còn nhu cầu sử dụng, qua đó giảm số lượng tài khoản “ngủ đông” và hỗ trợ công tác quản lý.

Mức phí, thời gian xác định tài khoản không hoạt động và điều kiện áp dụng được từng ngân hàng quy định riêng, công bố công khai trong biểu phí và có thể điều chỉnh theo từng thời kỳ.

Đức Anh

