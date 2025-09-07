Phó Thống đốc: Lạm phát trong thời gian qua đáng lo ngại, nếu tiếp tục có dấu hiệu tăng, cần có ngay các biện pháp điều hành đón đầu

Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn

Tại cuộc Họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 tổ chức ngày 6/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn cho biết: lạm phát cơ bản trong thời gian qua duy trì trên mức 3%. Đây là chỉ số đáng lo ngại, vì thông thường, ngưỡng 3% đã được coi là dấu hiệu cảnh báo trong điều hành chính sách.

Theo Phó Thống đốc, nguyên nhân đến từ cả trong nước lẫn quốc tế. Bên ngoài, áp lực lạm phát toàn cầu vẫn rất lớn, giá năng lượng, nguyên vật liệu, cùng những biến động khó lường của thị trường thế giới khiến chi phí sản xuất và nhập khẩu tăng mạnh. Trong nước, giá thuê nhà và chi phí ăn uống ngoài gia đình tăng nhanh, cộng thêm giá vàng cùng một loạt mặt hàng Nhà nước quản lý được điều chỉnh, đã tạo thêm gánh nặng cho lạm phát.

"Với xu hướng này, NHNN đồng tình với Bộ Tài chính về việc cần theo dõi sát sao và điều hành một cách rất linh hoạt. Khi có diễn biến mới, chúng ta cần phải đi trước, đón đầu. Nếu lạm phát tiếp tục có dấu hiệu gia tăng, cần có ngay các biện pháp điều hành trước để đón đầu xu hướng, không thể chủ quan chờ đợi. Kinh nghiệm cho thấy, nếu lạm phát đã vượt một ngưỡng nhất định thì các giải pháp kiểm soát sau đó sẽ phải trả giá rất đắt. NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát để có những biện pháp kịp thời theo thẩm quyền và đề xuất với Chính phủ", Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn nói.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ngày 7/8, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cũng đã có những lưu ý về diễn biến lạm phát trong thời gian gần đây.

Theo Thống đốc, áp lực lạm phát đang có xu hướng tăng lên. Các yếu tố như điều chỉnh giá điện, giá dịch vụ y tế, giá thuê nhà... đang tạo áp lực chi phí đầu vào và đẩy lạm phát cơ bản tăng liên tục qua các tháng gần đây.

"Lạm phát cơ bản - vốn phản ánh tác động dài hạn của chính sách tiền tệ - là chỉ số quan trọng khiến cơ quan điều hành không thể chủ quan", người đứng đầu ngành Ngân hàng lưu ý và nhấn mạnh: "Lạm phát khi xuất hiện thì rất nhanh, nhưng để kiểm soát giảm lại thì rất khó, đây là lý do cần điều hành chính sách một cách chủ động, sát diễn biến và thận trọng".