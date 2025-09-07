Phó Thống đốc nói về định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà thông tin về định hướng chính sách tiền tệ tín dụng nhằm đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định tế vĩ mô từ nay đến cuối năm - Ảnh: VGP

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 chiều 6/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đã trả lời báo chí về định hướng điều hành chính sách tiền tệ tín dụng nhằm đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định tế vĩ mô từ nay đến cuối năm đạt tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025, cũng như đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trở lên trong những năm tiếp theo.

Phó Thống đốc cho biết, thời gian tới, triển vọng kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và rủi ro gia tăng, đòi hỏi công tác điều hành chính sách cần bám sát tình hình để triển khai chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Theo đó, trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp CSTT với thời điểm và liều lượng hợp lý, hài hòa giữa tỉ giá và lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh qua đó thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Thứ hai, tiếp tục điều hành tỉ giá linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết để đảm bảo sự ổn định thị trường ngoại tệ.

Thứ ba, chỉ đạo các TCTD tiếp tục nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, qua đó phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Thứ tư, điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn để kịp thời cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Thứ năm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong triển khai chính sách tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

"Trong quá trình điều hành, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế để kịp thời điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn", Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Theo Phó Thống đốc, từ đầu năm 2025 đến nay, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, bất định, xuất phát từ các chính sách thuế quan, căng thẳng địa chính trị và lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của các ngân hàng trung ương lớn. Ở trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, tiêu dùng và xuất khẩu bị ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp, khó lường của kinh tế toàn cầu cũng như thị trường tài chính quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đặt mục tiêu năm 2025, tăng trưởng kinh tế từ 8,3-8,5% để làm cơ sở cho tăng trưởng 2 con số ở những năm tiếp theo. Ngân hàng Nhà nước nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng, đòi hỏi nhập cuộc một cách quyết liệt.

Theo đó, NHNN đã chủ động, kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Kết quả đến thời điểm hiện tại, thanh khoản hệ thống TCTD được đảm bảo, thị trường tiền tệ ổn định, tỉ giá diễn biến linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường.

Cụ thể: Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục xu hướng giảm, đến cuối tháng 8/2025, lãi suất cho vay bình quân giảm khoảng 0,6% so với cuối năm 2024. Thị trường ngoại tệ thanh khoản đảm bảo thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời, đến cuối tháng 8/2025, tỉ giá bình quân liên ngân hàng tăng 3,45% so với cuối năm trước. Về tín dụng tăng trưởng tích cực so với các năm gần đây, đến ngày 29/8/2025, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 17,46 triệu tỷ đồng, tăng 11,82% so với cuối năm 2024.

"Các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được các TCTD triển khai quyết liệt, hiệu quả, qua đó cung ứng vốn kịp thời cho nền kinh tế. Những kết quả đạt được trong công tác điều hành chính sách tiền tệ đã góp phần quan vào kiểm soát lạm phát phù hợp với mục tiêu đề ra", Phó Thống đốc cho hay.