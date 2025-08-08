Thống đốc Nguyễn Thị Hồng lưu ý lạm phát đang có xu hướng tăng: Lạm phát khi xuất hiện thì rất nhanh, nhưng để kiểm soát giảm lại thì rất khó

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ngày 7/8 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã có những lưu ý về diễn biến lạm phát trong thời gian gần đây.

Theo Thống đốc, áp lực lạm phát đang có xu hướng tăng lên. Các yếu tố như điều chỉnh giá điện, giá dịch vụ y tế, giá thuê nhà... đang tạo áp lực chi phí đầu vào và đẩy lạm phát cơ bản tăng liên tục qua các tháng gần đây.

"Lạm phát cơ bản - vốn phản ánh tác động dài hạn của chính sách tiền tệ - là chỉ số quan trọng khiến cơ quan điều hành không thể chủ quan", người đứng đầu ngành Ngân hàng lưu ý và nhấn mạnh: "Lạm phát khi xuất hiện thì rất nhanh, nhưng để kiểm soát giảm lại thì rất khó, đây là lý do cần điều hành chính sách một cách chủ động, sát diễn biến và thận trọng".

Thống đốc khẳng định, trong 7 tháng đầu năm 2025, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt theo sát diễn biến thực tế. Các biện pháp điều tiết tiền tệ được triển khai nhằm cùng lúc hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.

Các chỉ số tiền tệ cũng ghi nhận tăng trưởng rõ nét. Tổng phương tiện thanh toán tăng 7,5% so với cuối năm 2024 – gần gấp đôi mức tăng cùng kỳ năm trước. Theo lý giải của Thống đốc, mức tăng cao này phần lớn đến từ việc NHNN thực hiện các đề án cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, đặc biệt là cho vay đặc biệt phục vụ chuyển giao các ngân hàng thuộc diện mua bắt buộc.

Bên cạnh đó, việc NHNN sử dụng công cụ thị trường mở để bơm tiền ngắn hạn được áp dụng nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng, giúp mở rộng tín dụng mà vẫn giữ ổn định mặt bằng lãi suất. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu ổn định lãi suất để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, dù tín dụng đang tăng.

Về dài hạn, Thống đốc nhấn mạnh cần có giải pháp đồng bộ để hỗ trợ chính sách tiền tệ hoạt động hiệu quả hơn. Trong đó, có hai đề xuất được đánh giá là trọng tâm.

Thứ nhất, cần phát triển mạnh mẽ thị trường vốn để đáp ứng nhu cầu vốn trung – dài hạn, từ đó giảm áp lực lên nguồn vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng. Đây là hướng đi đã được Chính phủ đồng thuận tại công điện mới nhất.

Thứ hai, cần mở rộng chương trình bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu các doanh nghiệp này được hỗ trợ vay vốn qua cơ chế bảo lãnh, sẽ tạo ra động lực sản xuất mạnh mẽ từ mọi khu vực trong nền kinh tế.

Ngoài ra, với các lĩnh vực như bất động sản và hạ tầng - vốn cần nguồn vốn trung dài hạn lớn thì nên huy động qua kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương, hoặc các khoản vay quốc tế.

"Chỉ khi huy động vốn đúng kênh, đúng tính chất thì mới có thể vừa tăng trưởng cao, vừa ổn định bền vững", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói.

Mạnh Đức