Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Tín dụng bất động sản tăng cao hơn bình quân chung là điều phù hợp

08-08-2025 - 00:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng. (Ảnh: SBV)

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, tốc độ tăng tín dụng vào lĩnh vực bất động sản đúng là cao hơn mức bình quân chung, song điều đó phù hợp với định hướng tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Khi dự án được gỡ vướng về pháp lý, nhu cầu vốn để triển khai là tất yếu.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ngày 7/8 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN cho biết, tín dụng toàn hệ thống 7 tháng đầu năm tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024 – mức tăng khá cao nếu so với 6% cùng kỳ năm trước.

Với lo ngại tín dụng đang "chảy" mạnh vào bất động sản và chứng khoán, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phân tích: Tốc độ tăng tín dụng vào hai lĩnh vực này đúng là cao hơn mức bình quân chung, song điều đó phù hợp với định hướng tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Khi dự án được gỡ vướng về pháp lý, nhu cầu vốn để triển khai là tất yếu.

Với lĩnh vực chứng khoán, mặc dù có tốc độ tăng nhưng tỷ trọng chỉ chiếm 1,5% tổng dư nợ, không gây rủi ro hệ thống. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước khẳng định vẫn luôn theo dõi sát các chỉ số an toàn.

Vên cạnh đó, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung – dài hạn hiện vẫn dưới ngưỡng 30%. Đồng thời, NHNN liên tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối vốn theo kỳ hạn, đảm bảo an toàn hệ thống.

Kho bạc Nhà nước có hơn 360.000 tỷ đồng chưa dùng đến gửi tại BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank, NHNN đề nghị gửi nhiều hơn để hỗ trợ thanh khoản hệ thống

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

