Lừa đảo qua Facebook: Thủ đoạn dụ dỗ người phụ nữ chuyển khoản 35 lần, chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng

20-12-2025 - 19:01 PM | Tài chính quốc tế

Phòng Cảnh sát Hình sự cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đang điều tra, làm rõ vụ lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 7,6 tỷ đồng.

Theo đó, bị hại là bà T.T.T.T. (SN 1978, ở tỉnh Gia Lai). Bà T. lên Facebook tìm hiểu và tham gia cuộc thi áo dài có tên "Di Sản Văn Hóa Áo Dài 2025".

Khi bà T. đăng ký tham gia, một người tự xưng là thành viên ban tổ chức hướng dẫn bà T. một số quy định về cuộc thi. Trong đó, có phần mua sản phẩm trên trang của cuộc thi để được xét vào các vòng trong và được hưởng hoa hồng khi mua nhiều sản phẩm. Sau đó, bà T. được đưa vào nhóm các thí sinh dự thi.

Sau 2 lần chuyển tiền mua hàng thành công, bà T. đều được hoàn tiền đầy đủ cả gốc và hoa hồng nên càng tin tưởng tiếp tục tham gia. Ban tổ chức còn cam đoan sau khi hoàn thành cuộc thi sẽ hoàn trả lại tổng số tiền mua hàng và cộng thêm hoa hồng.

Tuy nhiên, khi số tiền mua hàng lên hơn 2 tỷ đồng, bà T. muốn rút tiền thì ban tổ chức này đưa ra rất nhiều lý do trì hoãn, câu dẫn, tạo các tình huống khác nhau và đòi hỏi bà T. nộp thêm tiền.

Lo sợ mất số tiền đã chuyển, bà T. tiếp tục chuyển khoản. Lúc này, các thành viên trong nhóm (nghi là đồng bọn của đối tượng lừa đảo) liên tục nhắn vào nhóm đã nhận được tiền hoa hồng nhiều tỷ đồng khiến bà T. củng cố niềm tin. Bà T. đã 35 lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng và bị chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng.

Đến khi biết chắc chắn bà T. đã cạn tiền không có khả năng chuyển khoản nữa, đối tượng liền cắt liên lạc.

VPBank cảnh báo xuất hiện thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới

Tin Vũ

An ninh tiền tệ

