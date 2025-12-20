Cẩn trọng khi giao dịch kinh doanh qua tài khoản cá nhân

Bán hàng, cung cấp dịch vụ nhưng lại sử dụng tài khoản cá nhân để nhận và chi tiền, cách làm này hiện vẫn khá phổ biến, đặc biệt với các hộ kinh doanh và người bán hàng online. Không ít người còn cho rằng, việc dùng tài khoản cá nhân sẽ giúp "né" được nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, thực tế, việc sử dụng tài khoản cá nhân để giao dịch kinh doanh đã gây ra nhiều bất tiện, thậm chí rủi ro pháp lý. Không ít doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị xử phạt, truy thu thuế, thậm chí khởi tố vì sử dụng nhiều tài khoản cá nhân giao dịch... nhằm trốn thuế.

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung cùng một nữ nhân viên là cháu ruột về hành vi trốn thuế. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng, nhằm che giấu doanh thu. Đáng chú ý, chỉ riêng một tài khoản cá nhân đứng tên người cháu ruột đã phát sinh giao dịch khoảng trên 160 tỷ đồng trong vòng hai tháng cuối năm 2024.

Mỗi ngày rất nhiều giao dịch mua bán đã diễn ra, nhưng không phải tất cả đều được thực hiện qua tài khoản đứng tên hộ kinh doanh hay doanh nghiệp. Tại những tuyến phố kinh doanh, việc mua bán hàng hóa sử dụng dịch vụ, dùng thanh toán qua tài khoản cá nhân diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chính là điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý mà người kinh doanh cần đặc biệt lưu ý.

Một số hộ kinh doanh đang sử dụng tài khoản cá nhân hoặc người thân để nhận tiền bán hàng, thói quen này lại khiến người kinh doanh đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt khi dòng tiền phát sinh thường xuyên và có giá trị lớn.

Bà Bùi Thị Lệ Phương - Giám đốc Công ty TNHH Tài chính, Kế toán, Thuế Centax chia sẻ: "Các cá nhân nếu dùng tài khoản của mình mà có giao dịch không bình thường, cơ quan thuế đều yêu cầu giải trình về giao dịch đó. Thậm chí, họ còn có quyền tập hợp hồ sơ gửi lên cơ quan điều tra. Khi các bạn giải trình không đúng, người ta sẽ điều tra mối quan hệ của các bạn để truy vết giao dịch đó là gì?".

Ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội nêu ý kiến: "Cơ quan thuế chúng tôi có đầy đủ dữ liệu đối chiếu chéo với các nguồn cơ sở dữ liệu khác, ví dụ dữ liệu từ sàn thương mại điện tử, từ trung gian thanh toán, trung gian vận chuyển, chúng tôi xác định có dấu hiệu vi phạm, chúng tôi sẽ có các nguồn dữ liệu để hoàn toàn có thể kiểm soát được".

Vừa bán hàng qua các sàn thương mại điện tử, lại vừa bán hàng trực tiếp tại nhà, việc dùng chung tài khoản cá nhân để giao dịch đã khiến anh Lương Văn Tuấn gặp nhiều khó khăn khi thống kê để đóng thuế.

Anh Lương Văn Tuấn - Hộ kinh doanh tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La cho biết: "Bị lẫn lộn giữa số tiền trên sàn thương mại điện tử đã nộp thuế thay và số tiền khách chuyển vào hàng ngày. Đôi khi không phân biệt được được và mất rất nhiều thời gian để cộng".

Vì vậy, mới đây anh Tuấn đã quyết định lập riêng một tài khoản ngân hàng cho hộ kinh doanh. Tách bạch tài khoản, ghi chép rõ doanh thu không chỉ là yêu cầu của cơ quan quản lý, mà còn giúp người kinh doanh tự bảo vệ được mình, yên tâm làm ăn lâu dài.

Liên quan đến quản lý doanh thu của hộ kinh doanh, Bộ Tài chính hiện đang dự thảo Nghị định quy định về việc kê khai, tính thuế, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh.Trong đó, dự thảo cũng đề xuất hộ kinh doanh phải kê khai đầy đủ tất cả các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhằm giúp cơ quan quản lý theo dõi, đối chiếu doanh thu phát sinh, hạn chế tình trạng che giấu doanh thu.