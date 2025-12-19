"Ông lớn" Agribank làm sạch dữ liệu 11 triệu khách hàng

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, ngành ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả tích cực khi triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

The đó, các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán đã thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 06 của ngành Ngân hàng và Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và NHNN, nhiều tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán đã và đang phối hợp với C06 triển khai mở rộng giải pháp xác thực khách hàng qua thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và triển khai giải pháp xác thực khách hàng qua ứng dụng VNeID trong việc mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử.

Tính đến hết ngày 14/11/2025, cả ngành Ngân hàng đã có hơn 136,1 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF), hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VneID. 57 TCTD và 39 tổ chức TGTT đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắp chip qua ứng dụng điện thoại. 63 TCTD đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy. 32 TCTD và 15 TGTT đang triển khai ứng dụng VneID, trong đó có 21 đơn vị đã triển khai chính thức (gồm có 16 TCTD và 05 TGTT).

Một số ngân hàng cho biết đã làm sạch hàng triệu dữ liệu khách hàng. Theo thông tin từ Agribank, đến nay ngân hàng đã thu thập, xác thực và làm sạch dữ liệu của gần 11 triệu khách hàng cá nhân, 30 nghìn khách hàng người nước ngoài và khoảng 150 nghìn khách hàng tổ chức, trong đó có 200 nghìn khách hàng được kết nối và xác thực hoàn toàn bằng VNeID. Trên ứng dụng VNeID, hơn 1,3 triệu người dùng đã liên kết với tài khoản thanh toán mở tại Agribank.

Agribank cũng cho biết đang tiếp tục mở rộng kết nối và ứng dụng VNeID trong toàn bộ quá trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, từ đăng ký mở tài khoản, đăng ký dịch vụ, mở chứng thư số đến ký kết hợp đồng điện tử trực tuyến. Mục tiêu là xây dựng mô hình ngân hàng số toàn trình, nơi người dân có thể thực hiện các giao dịch một cách tự động, minh bạch và thuận tiện dựa trên nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Bên cạnh việc làm sạch hồ sơ khách hàng, hệ thống ngân hàng cũng có những bước tiến mới về đảm bảo an toàn thanh toán. NHNN cho biết đã thường xuyên, chủ động theo dõi, chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán. Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO) của NHNN đã triển khai thí điểm, đến hết ngày 31/10/2025, đã có hơn 1,7 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo, trong đó có hơn 567 nghìn lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch là hơn 2.200 tỷ đồng.



