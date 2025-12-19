TOP ngân hàng trả lãi tiết kiệm 7%/năm trở lên, gửi từ 6 tháng, chỉ cần số tiền vừa phải

Lãi suất tiết kiệm VPBank

Ngân hàng VPBank vừa cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm, trong đó lãi suất từ 7%/năm trở lên tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 6–7 tháng, áp dụng cho nhóm khách hàng Diamond và không yêu cầu số tiền gửi quá lớn.

Cụ thể, chỉ từ 100 triệu đồng, khách hàng gửi tại quầy đã có thể hưởng lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 7 tháng. Khi số tiền tăng lên từ 500 triệu đồng, lãi suất tương ứng được nâng lên 7,1–7,2%/năm. Với các khoản tiền gửi lớn hơn, từ 3 tỷ đồng trở lên, lãi suất cao nhất tại quầy dao động 7,4–7,5%/năm cho kỳ hạn 6–7 tháng.

Ở kênh gửi online, điều kiện tiếp cận lãi suất cao càng thuận lợi hơn. Chỉ từ 100 triệu đồng, khách hàng đã được hưởng 7,1–7,2%/năm cho kỳ hạn 6–7 tháng. Mức lãi suất cao nhất trên kênh online đạt 7,6%/năm, áp dụng cho nhóm khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng trở lên.

Trong khi đó, các kỳ hạn ngắn 1–5 tháng tại VPBank vẫn duy trì ở mức 4,75%/năm, không phân biệt số tiền hay kênh gửi. Với nhóm kỳ hạn dài từ 8–13 tháng, lãi suất dao động 6,7–7,2%/năm, trong đó gửi online tiếp tục có mức cao hơn so với gửi tại quầy.

Lãi suất tiết kiệm PVCombank

PVCombank hiện là ngân hàng ghi nhận mức lãi suất tiết kiệm cao nhất trên thị trường, sau khi điều chỉnh mạnh biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến áp dụng từ ngày 12/12/2025. Đáng chú ý, để hưởng lãi suất từ 7%/năm trở lên, khách hàng không cần số tiền gửi quá lớn, mà chủ yếu phụ thuộc vào kỳ hạn gửi và thời điểm thực hiện giao dịch.

Theo biểu lãi suất niêm yết, các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng tại PVCombank đã được nâng lên mặt bằng 6,1–6,8%/năm. Song song, nhà băng này tung ra chương trình ưu đãi cộng thêm lãi suất dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến vào thứ Sáu hằng tuần trong tháng 12.

Cụ thể, với khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng, khách hàng mở mới tiền gửi online kỳ hạn từ 12 tháng trở lên sẽ được cộng thêm tối đa 1,5%/năm so với mức lãi suất niêm yết. Nhờ đó, lãi suất thực nhận có thể đạt 7,6%/năm với kỳ hạn 12 tháng, 7,8%/năm với kỳ hạn 13 tháng, và lên tới 8,3%/năm đối với các kỳ hạn từ 15 đến 36 tháng – mức cao nhất trên thị trường hiện nay.

Trong khi đó, đối với các kỳ hạn ngắn hơn từ 1 đến 11 tháng, lãi suất tiết kiệm tại PVCombank hiện dao động trong khoảng 4,75–5,8%/năm, chưa thuộc nhóm ngân hàng trả lãi từ 7%/năm trở lên.

Lãi suất tiết kiệm LPBank

LPBank là một trong những ngân hàng trả lãi từ 7%/năm với điều kiện tương đối dễ, đặc biệt trong thời gian triển khai chương trình ưu đãi “Tri ân Quân đội – Lãi suất vượt trội” từ ngày 11–31/12/2025.

Với tiết kiệm thường tại quầy, chỉ từ 50 triệu đồng, khách hàng đã có thể hưởng 7,2%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 7,25%/năm cho 9 tháng và 7,3%/năm cho 12 tháng. Khi số tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, lãi suất ở các kỳ hạn 6–9 tháng được nâng lên 7,3–7,35%/năm.

Đối với khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, sản phẩm Tiết kiệm Lộc Phát Thịnh Vượng mang lại mức lãi suất cao nhất, với 7,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,55%/năm cho 12 tháng.

Ở kênh gửi online, LPBank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cạnh tranh. Chỉ từ 50 triệu đồng, khách hàng gửi online kỳ hạn 12 tháng đã được hưởng 7,4%/năm, cao hơn so với gửi tại quầy.

Lãi suất tiết kiệm OCB

Ngân hàng OCB cũng vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động từ ngày 16/12/2025, đánh dấu lần điều chỉnh thứ hai trong tháng 12. Tuy nhiên, tại OCB, lãi suất từ 7%/năm trở lên chỉ áp dụng với kỳ hạn dài và số tiền gửi tương đối cao.

Cụ thể, với khoản tiền gửi trên 500 triệu đồng, lãi suất cao nhất 7,1%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng. Các kỳ hạn dài khác như 18–24 tháng có lãi suất dao động 6,5–6,7%/năm, thấp hơn ngưỡng 7%.

Trong khi đó, các kỳ hạn phổ biến 6–12 tháng tại OCB hiện được niêm yết ở mức 6,2–6,3%/năm, áp dụng đồng đều cho cả gửi tại quầy và online.