Một ngân hàng lớn trả lãi tiết kiệm từ 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng với khoản gửi chỉ từ 100 triệu đồng

Ngân hàng VPBank vừa cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm áp dụng từ ngày 9/12/2025. Theo đó, lãi suất ở kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng, được điều chỉnh mạnh so với lần cập nhật gần nhất, tăng tới 0,3%/năm.

Cụ thể, theo biểu lãi suất tiền gửi dành cho nhóm khách hàng Diamond, mức lãi suất thay đổi theo số tiền gửi và kênh giao dịch. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng được áp dụng ở nhiều khung tiền gửi khác nhau, với mức chênh lệch tùy theo từng hạng mức.

Ở kênh gửi tại quầy, với khoản tiền từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 6 tháng đạt 7%/năm và tăng lên 7,1%/năm nếu gửi 7 tháng. Khi số tiền tăng lên từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, lãi suất lần lượt là 7,1% và 7,2%/năm. Khách hàng gửi từ 3 tỷ đồng trở lên bắt đầu được hưởng mức cao hơn, với lãi suất 6 tháng đạt 7,2–7,4%/năm và kỳ hạn 7 tháng ở mức 7,3–7,5%/năm. Cao nhất tại quầy được ghi nhận ở nhóm khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng trở lên, với 7,4%/năm cho 6 tháng và 7,5%/năm cho 7 tháng.

Ở kênh online, mặt bằng lãi suất cao hơn rõ rệt. Với khoản tiền từ 100 triệu đến dưới 300 triệu đồng, lãi suất 6 tháng đạt 7,1%/năm và 7 tháng là 7,2%/năm. Từ mốc 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, lãi suất lần lượt là 7,2% và 7,3%/năm. Khi số tiền gửi từ 3 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 6 tháng tăng lên 7,3–7,4%/năm và kỳ hạn 7 tháng đạt 7,4–7,5%/năm. Đáng chú ý, mức cao nhất trên kênh online xuất hiện ở nhóm gửi từ 50 tỷ đồng, với lãi suất 6 tháng đạt 7,5%/năm và 7 tháng chạm mốc 7,6%/năm.

Trong khi đó, các kỳ hạn ngắn từ 1–2 tháng và 3–5 tháng vẫn giữ ở mức thấp, đồng loạt ở 4,75%/năm cho cả gửi tại quầy và online, không phân biệt số tiền.

Với nhóm kỳ hạn dài từ 8–13 tháng, mặt bằng lãi suất có sự phân hóa theo kênh giao dịch. Gửi tại quầy, lãi suất dao động trong khoảng 6,7–7,1%/năm, trong khi gửi online cao hơn, từ 6,8% và có thể lên tới 7,2%/năm đối với các khoản tiền gửi lớn.

Biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng Diamond tại VPBank.

Đối với khách hàng thông thường, hiện lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của VPBank hiện dao động trong khoảng 4,2 - 5,4%/năm. Trong khi, lãi suất tiết kiệm online dao động từ 4,75 - 6,2%/năm.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm của VPBank áp dụng cho khách hàng thông thường, lãi suất kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng được giữ cố định ở mức 4,75%/năm cho tất cả các mức tiền gửi và không phân biệt gửi tại quầy hay online. Từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, lãi suất bắt đầu phân hóa theo số tiền gửi và kênh giao dịch.

Cụ thể, tại quầy, khách gửi dưới 10 tỷ đồng được áp dụng mức lãi suất 5,8%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; nhóm gửi từ 10 - 50 tỷ đồng hưởng lãi suất 5,9%/năm; khách gửi từ 50 tỷ đồng trở lên được áp dụng mức cao nhất 6%/năm.

Ở kênh online, lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy. Khách gửi dưới 10 tỷ đồng được hưởng mức 6%/năm từ kỳ hạn 6 tháng; nhóm từ 10–50 tỷ đồng là 6,1%/năm; và nhóm từ 50 tỷ đồng trở lên là 6,2%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng thường tại VPBank.



