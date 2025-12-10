VietinBank cập nhật tính năng mới liên quan đến CCCD, người dùng tài khoản cần biết!

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo đến khách hàng về tính năng mới trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile.

VietinBank cho biết, theo thông báo từ các Cơ quan quản lý Nhà nước về giám sát an toàn, an ninh mạnh, trong thời gian gần đây, nhiều trường hợp lẻ gian lừa đảo, chiếm quyền tài khoản dịch vụ của khách hàng bằng cách kích hoạt ứng dụng trên thiết bị khác.

Để bảo vệ tài khoản của khách hàng trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, VietinBank đã triển khai tính năng FacePay Plus. Tính năng này yêu cầu xác thực bằng CCCD gắn chip khi thực hiện kích hoạt lại iPay Mobile trên thiết bị khác, nhằm nâng cao bảo mật cho tài khoản, ngăn chặn tối đa các hành vi gian lận, chiếm đoạt tài khoản, kích hoạt trái phép.

Đây không phải tính năng bắt buộc, khách hàng có thể lựa chọn bật/tắt tính năng này bằng các cách sau:

Cách 1: Đăng nhập ứng dụng sau đó vào mục Cài đặt, chọn chức năng "Cài đặt xác thực FacePay Plus".

Cách 2: Liên hệ tổng đài để được hỗ trợ

Cách 3: Mang CCCD tới các chi nhánh, phòng giao dịch của VietinBank để được hỗ trợ.

Trước đó, VietinBank cũng có thay đổi liên quan đến xác thực giao dịch. Theo đó, từ ngày 3/12/2025, với các giao dịch thanh toán trực tuyến tại các trang web/app bằng thẻ nội địa VietinBank, việc xác thực giao dịch sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng VietinBank iPay theo hình thức Soft OTP.

Như vậy, thay vì nhận mã qua tin nhắn SMS,...khách hàng cần truy cập VietinBank iPay để thực hiện xác thực giao dịch. VietinBank cho biết, thay đổi này nhằm nâng cao tính bảo mật cho khách hàng.