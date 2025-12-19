Ngân hàng Quân đội (MB) vừa tăng lãi suất tiết kiệm lần thứ hai trong tháng 12

Cụ thể, đối với biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho nhóm, MB giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở các kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 11 tháng. Theo đó, lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ kỳ hạn 1 tháng vẫn ở mức 4,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,6%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 3 – 5 tháng được niêm yết 4,65%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 – 11 tháng tiếp tục duy trì quanh mức 5,2%/năm.

Từ kỳ hạn 12 tháng trở lên, MB bắt đầu điều chỉnh tăng lãi suất. Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng được nâng lên 5,5%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng và 5,55%/năm với khoản tiền từ 1 tỷ đồng trở lên. Các kỳ hạn 13 – 18 tháng cũng được điều chỉnh tăng, lên mức 5,6 – 5,7%/năm tùy quy mô tiền gửi.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi trực tuyến ở các kỳ hạn dài từ 24 – 60 tháng đồng loạt được MB niêm yết ở mức 6,2%/năm cho cả hai nhóm tiền gửi dưới và trên 1 tỷ đồng. Đây hiện là mức lãi suất cao nhất áp dụng cho khách hàng Mass theo biểu lãi suất mới của MB.

Với khách hàng Priority, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ được áp dụng cao hơn. Theo biểu niêm yết, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,6%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng 4,75%/năm. Các kỳ hạn từ 6 – 11 tháng được niêm yết 5,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng lên 5,75%/năm; kỳ hạn 13 – 18 tháng đạt 5,8%/năm. Riêng các kỳ hạn dài từ 24 – 60 tháng, MB áp dụng mức lãi suất lên tới 6,4%/năm cho khách hàng Priority.

Trong khi đó, khách hàng Private tiếp tục được hưởng mặt bằng lãi suất cao nhất trong hệ thống MB. Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ kỳ hạn 1 – 2 tháng lần lượt ở mức 4,6 – 4,7%/năm; các kỳ hạn 3 – 5 tháng là 4,75%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 – 11 tháng được niêm yết 5,4%/năm; kỳ hạn 12 tháng 5,8%/năm; kỳ hạn 13 – 15 tháng 5,9%/năm. Với các kỳ hạn dài từ 24 – 60 tháng, khách hàng Private được hưởng mức lãi suất cao nhất lên tới 6,4%/năm.

Ngay cả lãi suất huy động tại quầy cũng được MB đẩy lên mức cao nhất 6,4%/năm nếu khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên và sinh sống tại khu vực miền Trung và miền Nam.

Cụ thể, với sản phẩm tiền gửi tại quầy, MB hiện đang áp dụng hai biểu lãi suất khác nhau giữa khu vực thông thường và khu vực miền Trung – miền Nam, với mức lãi suất tại miền Trung và miền Nam cao hơn so với mặt bằng chung.

Tại khu vực thông thường, với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất tiền gửi tại quầy lĩnh lãi sau kỳ hạn 1 tháng được MB niêm yết ở mức 3,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng 3,6%/năm. Các kỳ hạn từ 3 – 5 tháng cùng được áp dụng mức 3,9%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 – 11 tháng duy trì quanh mức 4,5%/năm. Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 – 18 tháng là 5,4%/năm; kỳ hạn 24 tháng 6,2%/năm và các kỳ hạn từ 36 – 60 tháng cùng ở mức 6,2%/năm.

Với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, MB áp dụng mức lãi suất cao hơn. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng được niêm yết 3,7%/năm, kỳ hạn 2 tháng 3,8%/năm; các kỳ hạn từ 3 – 5 tháng là 4,1%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 – 11 tháng tăng lên 4,7%/năm. Đối với các kỳ hạn trung và dài, MB niêm yết mức 5,5%/năm cho kỳ hạn 12 – 18 tháng và 6,3%/năm cho các kỳ hạn từ 24 – 60 tháng.

Tại các chi nhánh thuộc khu vực miền Trung và miền Nam, MB áp dụng mặt bằng lãi suất cao hơn so với khu vực thông thường.

Cụ thể, với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1 tháng được nâng lên 3,6%/năm, kỳ hạn 2 tháng 3,7%/năm. Các kỳ hạn từ 3 – 5 tháng cùng được áp dụng mức 4,0%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 – 11 tháng duy trì ở mức 4,6%/năm. Với các kỳ hạn dài, MB niêm yết lãi suất 5,5%/năm cho kỳ hạn 12 – 18 tháng; 6,3%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và tiếp tục giữ mức 6,3%/năm cho các kỳ hạn 36 – 60 tháng.

Đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất tại quầy được cộng thêm biên độ. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 3,8%/năm, kỳ hạn 2 tháng 3,9%/năm. Các kỳ hạn từ 3 – 5 tháng được niêm yết 4,2%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 – 11 tháng tăng lên 4,8%/năm. Với các kỳ hạn trung và dài, MB áp dụng mức 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 – 18 tháng và 6,4%/năm cho các kỳ hạn từ 24 – 60 tháng.