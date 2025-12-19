Xử lý thông minh khoản thưởng cuối năm với iDepo VIB - lãi hấp dẫn, chuyển nhượng được khi cần

Tiền thưởng cuối năm – có cách nào sinh lời thông minh mà vẫn giữ quyền chủ động?

Thực tế, không phải ai cũng nhận thưởng từ đầu tháng 12. Có người được chi sớm, nhưng cũng có không ít doanh nghiệp chọn chi thưởng cận Tết, sát những ngày nghỉ dài. Tuy nhiên, điểm chung của các khoản tiền này không nằm ở thời điểm nhận sớm hay muộn, mà ở một đặc điểm quan trọng: khi tiền về tài khoản, người nhận thường chưa sử dụng ngay toàn bộ.

Với người đi làm, tiền thưởng cuối năm thường được phân bổ với nhiều mục đích. Một phần dành cho chi tiêu Tết, phần còn lại có thể để bù đắp kế hoạch cá nhân, tích lũy cho gia đình hoặc chuẩn bị cho những dự định sau đó. Việc chưa xác định rõ thời điểm và tỷ lệ sử dụng này khiến nhiều người chọn cách để tiền nằm yên trong tài khoản thanh toán, dù biết rằng như vậy gần như không tạo ra giá trị gì thêm. Câu hỏi đặt ra: với khoản tiền chưa dùng hết ngay này, liệu có giải pháp nào giúp sinh lời mà không làm mất đi sự linh hoạt cần thiết?

Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 07/10/2025, lạm phát dự kiến cả năm 2025 của Việt Nam là 3,8%. Việc để tiền ngủ đông trong tài khoản thanh toán đồng nghĩa với việc đang để giá trị đồng tiền bị bào mòn một cách âm thầm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chọn cách này vì cho rằng sắp dùng đến rồi, gửi tiết kiệm sẽ mất công.

Anh Khoa, 38 tuổi, làm quản lý bán hàng tại một công ty công nghệ, vừa nhận thông báo từ doanh nghiệp về việc sẽ được chi thưởng hơn 150 triệu đồng vào cuối năm. Anh dự tính chi khoảng 50 triệu cho dịp Tết, bao gồm sắm sửa trang trí nhà cửa, lì xì, về quê thăm gia đình. Số còn lại 100 triệu, anh định dành để thực hiện kế hoạch mua ô tô vào giữa năm sau.

"Tôi chưa nghĩ ra nên gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn hay cứ để đó, gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn sợ cần tiền đột xuất thì mất lãi. Để trong tài khoản thanh toán thì tiện nhưng hơi phí", anh chia sẻ.

Câu chuyện của anh Khoa phản ánh tâm lý phổ biến: khoảng cách giữa việc sắp dùng và có thể dùng đến trong thời gian gần tạo ra một khoảng thời gian dễ dàng khiến chúng ta bỏ qua. Tuy nhiên, nếu khoảng thời gian này được tối ưu, vẫn có thể tạo ra giá trị tài chính đáng kể.

Thử tính như sau: 100 triệu đồng nếu để trong tài khoản thanh toán 6 tháng sẽ không sinh lời gì mấy. Nếu gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng với lãi suất trung bình 5%/năm, sau 6 tháng sẽ được khoảng 2,5 triệu đồng tiền lãi, nhưng nếu có việc đột xuất cần rút sớm, toàn bộ lãi suất sẽ giảm xuống gần như bằng 0. Đây chính là điểm nghẽn của các công cụ tích lũy truyền thống đối với dòng tiền chưa xác định rõ thời điểm sử dụng.

iDepo VIB: Giải pháp cho khoản tiền đang chờ sử dụng

Trong bối cảnh này, các sản phẩm tiền gửi có khả năng chuyển nhượng linh hoạt đang trở thành lựa chọn hợp lý cho nhóm nhu cầu như trên. iDepo của VIB có lãi suất hấp dẫn lên đến 7,4%/năm (tùy phân khúc khách hàng), kỳ hạn 36 tháng trả lãi 1 hoặc 3 hoặc 6 tháng/lần, và đặc biệt là khả năng chuyển nhượng bất kỳ lúc nào mà vẫn giữ nguyên phần lãi đã tích lũy, đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Quay lại trường hợp của anh Khoa. Nếu anh gửi 100 triệu vào iDepo, sau 6 tháng số tiền lãi tích lũy là gần 3,5 triệu. Quan trọng hơn, nếu vào thời điểm này, anh cần tiền mua xe, anh có thể chuyển nhượng iDepo ngay trên ứng dụng MyVIB cho người thân, bạn bè. Phần lãi đã tích lũy trong 6 tháng vẫn được giữ nguyên, không bị về 0 như tiết kiệm thông thường.

So sánh 100 triệu tiền thưởng ngủ đông với 100 triệu tiền thưởng gửi iDepo VIB

Một trong những lý do khiến nhiều người bỏ qua việc tối ưu khoản tiền thưởng cuối năm là tâm lý tiền sắp dùng rồi, không muốn làm gì phức tạp.

Đại diện VIB cho biết, Ngân hàng nhận thấy nhu cầu rất rõ này từ phía khách hàng, khách hàng thường muốn tiền sinh lời nhưng không muốn tiền bị khóa. iDepo sinh ra để giải quyết đúng bài toán đó - vừa có lãi suất cạnh tranh, vừa cho phép khách chủ động hoàn toàn khi có biến động nhu cầu mà vẫn đảm bảo lợi nhuận đã tích lũy.

Trên thực tế, việc số hóa hoàn toàn trên nền tảng MyVIB giúp toàn bộ quy trình từ mở iDepo, theo dõi lãi suất đến chuyển nhượng đều diễn ra nhanh chóng, minh bạch. Khách hàng không cần đến quầy, không phải giữ sổ giấy, và quan trọng nhất là có thể thực hiện giao dịch chuyển nhượng linh hoạt khi có nhu cầu thanh khoản.

Với khoản tiền thưởng cuối năm, dù là 50 triệu hay 500 triệu - việc để ngủ đông không còn là lựa chọn hợp lý. Thay vào đó, một chiến lược tích lũy linh hoạt như iDepo không chỉ giúp tối ưu hóa khả năng sinh lời mà còn giữ nguyên quyền chủ động tài chính. Cuối cùng, tiền thưởng không chỉ là phần thưởng cho một năm làm việc, mà còn là nguồn lực để bạn bắt đầu năm mới một cách thông minh hơn, thuận lợi hơn.

Tìm hiểu thêm về iDepo VIB tại đây