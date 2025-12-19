Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn trơn hôm nay ngày 19/12

Sáng nay ngày 19/18, giá vàng trong nước có xu hướng đi ngang. Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 154,4 – 156,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn được áp dụng 150,3 – 153,3 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự tại DOJI, vàng miếng và vàng nhẫn đang lần lượt được niêm yết 154,4 – 156,4 triệu đồng/lượng và 151,0 – 153,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.311 USD/ounce, tương đương với khoảng 138 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí. Trước đó, tối 18/12, giá vàng có lúc tăng khá mạnh lên 4.370 USD/ounce sau khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ được công bố.

Theo Kitco News, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 12/2025 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước - mức thấp nhất kể từ tháng 7, thấp hơn đáng kể so với dự báo tăng 3,1% và mức tăng 3,0% ghi nhận trong tháng 9. Trong khi đó, lạm phát lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) tăng 2,6% so với cùng kỳ, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021, thấp hơn so với dự báo tăng 3,0%.

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) không thu thập dữ liệu trong tháng 10/2025 do Chính phủ Mỹ đóng cửa, vì vậy số liệu tháng 10 bị thiếu và dữ liệu CPI theo tháng của tháng 11 cũng không được công bố. Tuy nhiên, BLS cho biết CPI đã tăng 0,2% trong giai đoạn hai tháng từ tháng 9 đến tháng 11.

Báo cáo CPI lần này được xem là hoàn toàn phù hợp với quan điểm của phe "bồ câu" trong chính sách tiền tệ của Mỹ - những người ủng hộ việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất. Diễn biến này cũng mang tính hỗ trợ cho thị trường kim loại quý và gây bất lợi cho đồng USD. Chỉ số đồng USD đêm qua giảm nhẹ. Giá dầu thô tăng và đang giao dịch quanh mức 56,50 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,116% và đã giảm sau khi số liệu CPI của Mỹ thấp hơn kỳ vọng.



