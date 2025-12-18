Hạn chót 25/12: Ngân hàng cấp lại thẻ ATM miễn phí cho chủ thẻ đầu số dưới đây, hãy chú ý

Với mục tiêu nâng cấp hệ thống thẻ và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ thẻ, KienlongBank thông báo về việc thực hiện thay thế (cấp lại) thẻ ghi nợ nội địa cho các Khách hàng có số thẻ thuộc dãy BIN 97045274. Việc cấp lại thẻ sẽ được thực hiện theo đúng quy định nhằm đảm bảo sự đồng nhất và không ảnh hưởng đến việc sử dụng thẻ của Khách hàng.

Theo đó, ngân hàng sẽ tiến hành cấp lại thẻ mới hoàn toàn miễn phí cho các Khách hàng đang sở hữu thẻ ghi nợ nội địa KienlongBank thuộc dãy BIN 97045274 . Thẻ mới cấp lại đảm bảo đầy đủ tính năng như thẻ hiện tại. Thời gian thực hiện cấp lại thẻ mới đến hết ngày 25/12/2025.

KienlongBank thông báo về việc thực hiện thay thế (cấp lại) thẻ ghi nợ nội địa cho các Khách hàng có số thẻ thuộc dãy BIN 97045274. Ảnh minh hoạ.

Trong thời gian qua, nhiều ngân hàng tại Việt Nam đều đang trong lộ trình thay thế thẻ từ sang thẻ chip.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 01/07/2025, toàn bộ thẻ ATM công nghệ từ (loại có dải băng đen ở mặt sau) đã chính thức bị ngừng chấp nhận giao dịch trên toàn hệ thống (tại cây ATM và máy POS).

Việc chuyển đổi sang thẻ chip giúp quý khách hàng tăng cường bảo mật và được hưởng nhiều lợi ích:

- Tính năng thanh toán thông minh (Contactless) - Công nghệ thanh toán không tiếp xúc giúp cho giao dịch được thực hiện nhanh chóng, an toàn, tiện lợi: Khách hàng chỉ cần chạm thẻ vào các máy POS chấp nhận thanh toán một chạm để giao dịch.

- Tính năng chuyển mạch thẻ quốc tế cho phép khách hàng sử dụng thẻ nội địa thực hiện giao dịch xuyên quốc gia tại: Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia và Nga.

- Giảm thiểu tối đa rủi ro, nguy cơ gian lận, giả mạo khi giao dịch thẻ bởi khả năng lưu trữ và mã hóa thông tin với độ bảo mật cao.

Làm thế nào để đổi từ thẻ từ ATM sang thẻ chip?

Để chuyển đổi thẻ từ ATM sang thẻ chip, khách hàng có thể sử dụng các cách sau đây:

Cách 1: Đến chi nhánh ngân hàng hoặc phòng giao dịch gần nhất của ngân hàng phát hành thẻ ATM từ đang sử dụng để chuyển đổi. Lưu ý bắt buộc phải mang theo căn cước công dân).

Cách 2: Đăng ký chuyển đổi thẻ qua các ứng dụng ngân hàng điện tử và nhận thẻ tại nhà hoặc điểm giao dịch của ngân hàng phát hành thẻ. Ứng dụng ngân hàng điện tử của mỗi ngân hàng sẽ khác nhau, tuy nhiên nhìn chung, thao tác có thể tiến hành như sau.

- Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng điện tử của ngân hàng phát hành thẻ từ ATM.

- Bước 2: Tìm và click vào mục "Dịch vụ thẻ".

- Bước 3: Chọn "Phát hành/Chuyển đổi thẻ".

- Bước 4: Chọn "Đăng ký chuyển đổi công nghệ thẻ".

- Bước 5: Xác nhận thông tin thẻ cần chuyển đổi và địa điểm nhận thẻ, sau đó nhấn "Tiếp tục" là hoàn thành.