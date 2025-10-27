Đột kích nhà người bán trà đá, tịch thu 3,1 tỷ tiền mặt chất đống, 2kg vàng bạc, 85 thẻ ATM, 75 sổ tiết kiệm

Ngoài tịch thu tài sản, cảnh sát bắt giữ hai người liên quan với cáo buộc tham gia mạng lưới tội phạm mạng liên bang.

Dựa trên tin tình báo, lực lượng chức năng đã đột kích và tiến hành khám xét một ngôi nhà tại làng Amaithi Khurd vào đêm ngày 17/10. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 10.549.850 rupee tiền mặt (tương đương khoảng 3,1 tỷ VNĐ), 344 gram vàng, 1,75 kg bạc và nhiều vật dụng liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến.

Theo lời quan chức Avantika Dilip Kumar phụ trách đơn vị tội phạm mạng, tang vật còn bao gồm 85 thẻ ATM, 75 sổ tiết kiệm ngân hàng, 28 cuốn séc, thẻ căn cước Aadhaar, hai máy tính xách tay, ba điện thoại di động và một xe hơi hạng sang.

Cảnh sát cho biết nghi phạm chính Abhishek Kumar từng mở một quầy trà đá nhỏ trước khi bị cáo buộc tham gia vào đường dây tội phạm mạng. Sau đó, người này chuyển đến Dubai, nơi được cho là điều phối các hoạt động gian lận. Trong khi đó, người em trai Aditya Kumar phụ trách giao dịch và hậu cần tại Ấn Độ.

“Điều tra ban đầu cho thấy nhóm này chuyển tiền chiếm đoạt qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó rút tiền mặt để xóa dấu vết”, Avantika Dilip Kumar cho biết.

Giới chức nghi ngờ mạng lưới này hoạt động vượt ra ngoài bang Bihar, có thể liên kết với các băng nhóm tội phạm mạng ở các bang khác tại Ấn Độ. Nhiều đối tượng liên quan đang được truy tìm.

Kiểm tra ban đầu cho thấy phần lớn sổ tiết kiệm bị thu giữ được mở tại các ngân hàng ở thành phố Bengaluru, buộc cơ quan điều tra phải mở rộng phạm vi điều tra liên bang. Nhà chức trách đang xem xét liệu các tài khoản này có liên quan tới mạng lưới tội phạm mạng cấp quốc gia hay không.

Sau cuộc đột kích, các nhóm thuộc Cục Thuế Thu nhập và Đội Chống Khủng bố cũng tham gia điều tra để xác minh nguồn gốc số tiền cùng khả năng liên quan đến tội phạm có tổ chức.

Hai anh em Abhishek Kumar và Aditya Kumar đã bị thẩm vấn nhiều ngày sau khi bị bắt giữ. Cảnh sát đang phân tích dữ liệu từ các thiết bị bị thu giữ để xác định thêm các thành viên khác trong đường dây.

Theo India Today