Nhật Bản có bước ngoặt, thực hiện điều chưa từng có trên thế giới

Một công ty khởi nghiệp Nhật Bản cho biết họ sẽ bắt đầu phát hành stablecoin có thể chuyển đổi sang đồng yên và được hậu thuẫn bởi tiền tiết kiệm trong nước và trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ lĩnh vực tiền số, làm khơi dậy sự quan tâm với ý tưởng sử dụng blockchain trong hệ thống tài chính chính thống.

Trung Quốc cũng đang xem xét cho phép sử dụng các stablecoin được neo giá bằng đồng nhân dân tệ. Điều đó cho thấy đà phát triển của việc sử dụng tiền kỹ thuật số trên toàn thế giới. Chúng thường được neo theo đồng tiền pháp định, cung cấp các giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn.

Theo tờ Nikkei đưa tin hồi đầu tháng, ba ngân hàng lớn của Nhật Bản cũng sẽ cùng nhau phát hành stablecoin. Điều này có thể đưa tài sản kỹ thuật số đến gần hơn với người dân Nhật Bản, vốn chuộng dùng tiền mặt.

Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), các stablecoin neo theo đồng USD hiện đang thống trị thị trường, chiếm hơn 99% nguồn cung stablecoin toàn cầu.

Tại châu Á, Nhật Bản đã ban hành các quy định vào năm 2023 để cho phép phát hành stablecoin. Hàn Quốc cũng đã cam kết cho phép các công ty giới thiệu stablecoin neo theo đồng won.

Mặc dù nhiều tổ chức tài chính đã công bố kế hoạch xem xét ra mắt stablecoin, các nhà hoạch định chính sách vẫn bày tỏ lo ngại rằng đồng tiền này có thể tạo điều kiện cho việc chuyển tiền ra ngoài hệ thống mà ngân hàng quản lý. Điều đó có thể làm suy yếu vai trò của các ngân hàng thương mại trong dòng chảy thanh toán toàn cầu.

Được biết đến là một quốc gia ưa chuộng tiền mặt, Nhật Bản đã dần đón nhận những đổi mới kỹ thuật số. Theo dữ liệu của chính phủ, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng từ 13,2% năm 2010 lên 42,8% vào năm 2024.

Công ty khởi nghiệp Nhật Bản cho biết ban đầu họ sẽ không tính phí giao dịch đối với stablecoin mang tên JPYC của họ để tập trung vào việc mở rộng phạm vi sử dụng.

Ông Tomoyuki Shimoda, cựu giám đốc điều hành của BOJ, hiện là giảng viên tại Đại học Rikkyo của Nhật Bản, cho biết sẽ mất thời gian để đồng stablecoin neo theo đồng yên phổ biến. Vì chúng không giống như những đồng tiền số được hỗ trợ bởi đồng USD - đồng tiền dự trữ của thế giới.

Theo Reuters