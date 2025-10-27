Mỹ hoãn đánh thuế, Trung Quốc dừng hạn chế xuất khẩu đất hiếm: Kết quả tích cực sau đàm phán thương mại Mỹ - Trung ở quốc gia Đông Nam Á

Các quan chức kinh tế cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã phác thảo khung thỏa thuận thương mại vào Chủ nhật vừa qua, một bước tiến quan trọng trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra bên lề APEC tạik Hàn Quốc. Khung thỏa thuận này dự kiến sẽ tạm dừng việc áp đặt các mức thuế quan nghiêm ngặt hơn từ phía Mỹ và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các cuộc đàm phán bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur đã loại bỏ mối đe dọa về việc Tổng thống Trump áp đặt mức thuế 100% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/11. Ông Bessent cũng bày tỏ kỳ vọng Trung Quốc sẽ trì hoãn việc siết chặt xuất khẩu khoáng sản và nam châm đất hiếm trong một năm để xem xét lại chính sách này.

Đây là vòng thảo luận trực tiếp thứ năm giữa các quan chức cấp cao kể từ tháng Năm. Ông Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng) và nhà đàm phán thương mại hàng đầu Lý Thành Cương (Li Chenggang).

Chia sẻ sau cuộc họp, ông Bessent cho biết: "Tôi nghĩ chúng ta có một khung thỏa thuận rất thành công để các nhà lãnh đạo thảo luận vào thứ Năm". Ông dự đoán thỏa thuận đình chiến thuế quan với Trung Quốc sẽ được gia hạn sau ngày hết hạn 10/11.

Về lĩnh vực nông nghiệp, Mỹ kỳ vọng Trung Quốc sẽ nối lại việc mua một lượng lớn đậu nành của Mỹ, sau khi không mua loại hàng hóa này trong tháng 9 mà chuyển sang ưu tiên đậu nành từ Brazil và Argentina. Bộ trưởng Bessent nói rằng nông dân trồng đậu nành Mỹ "sẽ cảm thấy rất hài lòng về những gì đang diễn ra cho cả mùa này và các mùa sắp tới trong vài năm" sau khi các điều khoản của thỏa thuận được công bố.

Đại diện Thương mại Greer cho biết cả hai bên đã đồng ý tạm dừng một số hành động trừng phạt và tìm thấy "một con đường tiến lên nơi chúng ta có thể có thêm quyền tiếp cận đất hiếm từ Trung Quốc, chúng ta có thể cố gắng cân bằng thâm hụt thương mại của mình bằng các giao dịch bán hàng từ Hoa Kỳ".

Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc tỏ ra thận trọng hơn về các cuộc đàm phán và không đưa ra chi tiết về kết quả các cuộc họp. Tuy nhiên, ông Lý Thành Cương cho biết hai bên đã đạt được "đồng thuận sơ bộ" và tiếp theo sẽ tiến hành các quy trình phê duyệt nội bộ tương ứng.

Ông Lý khẳng định: "Lập trường của Mỹ là cứng rắn, trong khi Trung Quốc kiên định bảo vệ lợi ích và quyền lợi của riêng mình". Ông nói thêm rằng đôi bên đã trải qua các cuộc tham vấn rất căng thẳng và tham gia vào các trao đổi mang tính xây dựng trong việc tìm kiếm các giải pháp và sắp xếp để giải quyết những mối quan tâm này.

Sau các cuộc đàm phán cuối tuần, Tổng thống Trump cũng đưa ra giọng điệu tích cực, nói rằng: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một thỏa thuận với Trung Quốc". Trước đó, ôngTrump đã đe dọa áp đặt thuế quan 100% mới đối với hàng hóa Trung Quốc và các biện pháp hạn chế thương mại khác bắt đầu từ ngày 1/ 11, để trả đũa việc Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với nam châm và khoáng sản đất hiếm.