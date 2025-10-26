Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp các nhà lãnh đạo Qatar trên đường tới châu Á

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani (trái) và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani trên chuyên cơ Không lực Một, ngày 25/10. (Ảnh: NY Times)

Các lãnh đạo Qatar đã lên chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Trump khi chuyên cơ hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Al Udeid.

Ông Trump ca ngợi Quốc vương và Thủ tướng Qatar là những người “đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình Trung Đông, đồng thời nói thêm rằng Thủ tướng Qatar là một người bạn của ông.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, vừa kết thúc chuyến công du Israel trong khuôn khổ nỗ lực ngoại giao toàn diện của Washington nhằm duy trì lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza, đã có mặt tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo Qatar.

Các nhà lãnh đạo không trả lời câu hỏi, sau đó các phóng viên được mời ra ngoài.

Ông Trump hiện đang có chuyến công du châu Á lần đầu tiên kể từ khi tái nhậm chức vào tháng 1 để tham dự hai hội nghị thượng đỉnh khu vực và cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các nhà lãnh đạo khác.

Qatar đã đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas kể từ khi xung đột nổ ra, và là một trong những nước bảo lãnh cho thỏa thuận hòa bình mong manh, cùng với Ai Cập, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Quốc vương Qatar đã tiếp đón Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong tuần này để thảo luận về các bước tiếp theo rất nhạy cảm trong thỏa thuận, bao gồm việc thành lập lực lượng an ninh ở Dải Gaza và số phận của Hamas.

Thủ tướng Qatar cũng là một nhà đàm phán chủ chốt kể từ khi xung đột bùng nổ sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023.