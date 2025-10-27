Thị trường hồi hộp chờ cuộc họp quyết định lãi suất của Fed, cuộc gặp giữa ông Trump - ông Tập và BCTC của loạt ‘ông lớn’

Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), hàng loạt báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp và cuộc gặp gỡ quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ là những sự kiện tâm điểm trong tuần.

Tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ khép lại với mức tăng kỷ lục. Động lực của đà tăng là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 hạ nhiệt. Giới chuyên gia và nhà đầu tư kỳ vọng với dữ liệu này, Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào thứ Tư tuần này.

CPI tháng 9 ban đầu dự kiến công bố ngày 15/10 nếu chính phủ Mỹ không đóng cửa. CPI toàn phần tăng 3% trong tháng 9, thấp hơn 0,1% so với dự kiến nhưng tăng nhẹ so với mức 2,9% của tháng 8.

Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi tháng 9 cũng tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm nhẹ so với mức 3,1% của tháng trước.

Theo các nhà phân tích Phố Wall và các chuyên gia trong ngành, thị trường việc làm có thể là mối quan tâm hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách, ngay cả khi Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Fed điều hành cuộc họp mà không có báo cáo việc làm tháng 9.

"Mặc dù thiếu dữ liệu thị trường lao động do chính phủ đóng cửa, báo cáo CPI thấp hơn dự kiến này sẽ củng cố niềm tin cho Fed. Họ vốn đã có xu hướng cắt giảm lãi suất thêm vào tháng 10 và tháng 12", nhà phân tích Stephen Kates của Bankrate cho biết.

Bên cạnh quyết định lãi suất của Fed, tuần tới các nhà đầu tư sẽ đón nhận dữ liệu quan trọng về niềm tin người tiêu dùng từ Conference Board dự kiến công bố ngày 28/10.

Tuần này cũng là tuần bận rộn nhất trong mùa báo cáo tài chính. Các ông lớn công nghệ bao gồm Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet và Meta đều chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi xem liệu các công ty công nghệ có tiếp tục đáp ứng được những kỳ vọng cao ngất ngưởng vốn đi kèm với sự bùng nổ của AI hay không.

Bốn trong số năm công ty năng lượng lớn toàn cầu là Exxon Mobil, Chevron, Shell PLC của Anh, và TotalEnergies SE của Pháp cũng sẽ công bố báo cáo trong tuần này. Bên cạnh đó là UnitedHealth Group,Verizon, Southern Company và nhiều công ty hàng đầu khác trong ngành.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/10, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc. Trước đó, Mỹ và Trung Quốc vào ngày 26/10 đã đạt được khung thỏa thuận thương mại sơ bộ, hướng tới việc tạm dừng tăng thuế nhập khẩu và hoãn mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, đồng thời khôi phục hoạt động mua đậu tương Mỹ.

Giới quan sát đánh giá, thỏa thuận này là bước đi tích cực giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo Yahoo Finance