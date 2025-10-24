Lạm phát tháng 9 tại Mỹ tăng thấp hơn dự báo, chứng khoán Mỹ 'xanh mướt', Dow Jones phá đỉnh lịch sử: FED sẽ quyết định lãi suất thế nào?

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,3% so với tháng 8. So với cùng kỳ năm trước, lạm phát tăng 3%.

Các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát dự báo mức tăng lần lượt là 0,4% và 3,1%.

Loại trừ thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,2% theo tháng và 3% theo năm — thấp hơn mức dự báo 0,3% và 3,1%.

Báo cáo CPI là dữ liệu kinh tế chính thức duy nhất được phép công bố trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa.

Xét theo thành phần, giá xăng tăng 4,1% là yếu tố chính kéo CPI lên, trong khi các yếu tố khác cho thấy áp lực lạm phát khá yếu. Giá thực phẩm lần lượt tăng 0,2% theo tháng và 3,1% theo năm.

Chi phí nhà ở — chiếm khoảng 1/3 CPI — tăng 0,2% trong tháng và 3,6% so với năm trước. Dịch vụ (không tính nhà ở) cũng tăng 0,2%.

Sau khi dữ liệu được công bố, Dow Jones tăng hơn 400 điểm trong phiên mở cửa ngày 24/10, ﻿tương đương 0,8%, phá đỉnh lịch sử. Nasdaq tăng hơn 1%, S&P 500 tăng trên 0,8%.

“Lạm phát có thể chưa hạ nhiệt hoàn toàn, nhưng ít nhất không còn gây bất ngờ theo hướng tăng”, David Russell, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại TradeStation, nhận định.

Báo cáo lạm phát mới nhất cung cấp một bức tranh hiếm hoi về tình hình kinh tế Mỹ trong bối cảnh các dữ liệu khác bị tạm ngưng do chính phủ đóng cửa. Tác động từ thuế quan của Tổng thống Donald Trump mới chỉ hạn chế và chưa lan tỏa toàn nền kinh tế.

“Các doanh nghiệp Mỹ đang chuyển hướng nhập khẩu sang các quốc gia có thuế thấp hơn. Nhờ vậy, họ có thể hấp thụ chi phí tăng nhẹ và tác động lạm phát thực tế thấp hơn dự đoán”, James Knightley, kinh tế trưởng tại ING cho biết. Ông dự đoán trong tương lai, tác động của thuế quan sẽ tăng nhưng chỉ là một “mức tăng giá tạm thời” chứ không gây ra lạm phát kéo dài.

CPI cũng là dữ liệu quan trọng cuối cùng mà Fed có được trong giai đoạn chính phủ tạm đóng cửa trước thềm cuộc họp chính sách tuần tới. Fed đặt mục tiêu lạm phát 2% — mức mà chỉ số CPI lần cuối ghi nhận dưới ngưỡng này vào tháng 2/2021.

“Báo cáo này chắc chắn sẽ củng cố khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất”, Art Hogan, Giám đốc chiến lược thị trường tại B. Riley Wealth, nhận định.

Thị trường hiện gần như chắc chắn Fed sẽ giảm lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, từ mức hiện tại 4–4,25%. Giới đầu tư cũng dự báo thêm một đợt cắt giảm vào tháng 12.

Tuy nhiên, triển vọng sau đó vẫn chưa rõ ràng. Một mặt, các mức thuế mới của Tổng thống Trump có thể kích hoạt thêm một chu kỳ lạm phát. Mặt khác, Fed lo ngại tăng trưởng việc làm yếu có thể lan rộng, dù số vụ sa thải vẫn thấp.

Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp vẫn duy trì quan điểm thận trọng về tốc độ hạ lãi suất, cân nhắc giữa rủi ro lạm phát và yếu kém trên thị trường lao động. Trong khi đó, Tổng thống Trump khẳng định lạm phát “không còn là vấn đề” và kêu gọi Fed mạnh tay hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tham khảo: CNBC﻿