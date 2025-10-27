Cuộc họp chính sách đến gần, nội bộ Fed chia rẽ mạnh: Ngân hàng trung ương sẽ thực hiện mấy đợt cắt giảm lãi suất trước khi kết thúc năm?

Hiện tại, giới đầu tư gần như tin chắc rằng Fed sẽ giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách sắp tới, sau đợt giảm tương tự hồi tháng 9. Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố cuối tuần qua cho thấy lạm phát lõi tại Mỹ tăng chậm lại trong tháng 9, mức tăng thấp nhất trong vòng 3 tháng.

Tuy nhiên, đằng sau quyết định chính sách dường như đã được định hình đó là sự chia rẽ rõ rệt giữa các thành viên FOMC.

Nicole Cervi, chuyên gia kinh tế tại Wells Fargo nhận định: “Fed vẫn duy trì xu hướng nới lỏng trong tháng 10, nhưng về cơ bản, bức tranh lạm phát vẫn chưa thay đổi đáng kể.”

Cuộc họp tháng 9 của Fed diễn ra trong bối cảnh dữ liệu tuyển dụng chững lại rõ rệt trong mùa hè, khiến các nhà hoạch định chính sách buộc phải hành động. Ngoài đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm, họ còn dự kiến sẽ có thêm 2 đợt giảm nữa trước cuối năm.

Kể từ đó đến nay, dữ liệu lao động mới, chủ yếu được công bố từ nguồn tư nhân do chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa, chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt nào. Chủ tịch Fed Jerome Powell gần đây thừa nhận rằng thị trường lao động đã “suy yếu khá đáng kể” và cảnh báo về những “rủi ro suy thoái rõ rệt.”

Thị trường tài chính đã phản ánh kỳ vọng mạnh mẽ này. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, mức tham chiếu cho chi phí vay tiêu dùng và doanh nghiệp, đã giảm xuống dưới 4%, mức thấp nhất kể từ tháng 4.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều đồng thuận với đường lối cắt giảm mạnh tay. Một nhóm các Chủ tịch Fed khu vực như Alberto Musalem (St. Louis), Jeff Schmid (Kansas City) và Beth Hammack (Cleveland) đã tỏ ra lo ngại về tốc độ nới lỏng. Dự báo lãi suất tháng 9 cho thấy có đến 9 trong 19 quan chức ủng hộ không cắt quá một lần nữa trong năm nay, trong đó 7 người phản đối cắt thêm hoàn toàn.

Nhóm này thừa nhận rằng hoạt động tuyển dụng chững lại, nhưng họ cũng chỉ ra rằng lực lượng lao động Mỹ đã giảm mạnh, chủ yếu do chính sách nhập cư bị siết chặt. Điều đó có nghĩa là chỉ cần mức tăng việc làm vừa phải cũng đủ giữ tỷ lệ thất nghiệp ổn định. Tăng trưởng việc làm trung bình ba tháng qua là 29.000 việc/tháng, mức được cho là vừa chạm “điểm hòa vốn” của thị trường.

Ngoài ra, họ lo ngại rằng lạm phát đang bắt đầu bùng phát trở lại ở các nhóm hàng hóa và dịch vụ không liên quan trực tiếp đến thuế nhập khẩu. Giá dịch vụ, đặc biệt là ngoài lĩnh vực nhà ở, đã tăng trên 3% suốt 4 tháng liên tiếp. Nếu kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên, niềm tin vào chính sách tiền tệ của Fed có thể bị lung lay nghiêm trọng.

“Ổn định kỳ vọng lạm phát dài hạn là điều tối quan trọng để giữ vững uy tín của Fed,” Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson phát biểu vào đầu tháng này. “Chúng ta cần hoàn thành nốt phần việc còn lại và đưa lạm phát về đúng mức 2%.”

Việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa đã khiến nhiều báo cáo kinh tế quan trọng bị đình trệ, khiến các nhà hoạch định chính sách không có đủ thông tin để thay đổi quan điểm. Chuyên gia Veronica Clark từ Citi cho rằng điều này khiến Fed nhiều khả năng vẫn giữ nguyên kế hoạch đã vạch ra từ tháng 9 là 2 lần cắt trong năm 2025 và chỉ 1 lần nữa trong suốt năm 2026.

“Chưa có gì đủ mạnh để khiến các quan chức thay đổi niềm tin hiện tại,” Clark nói. “Thông điệp chính có thể sẽ là, Fed vẫn chưa đủ dữ liệu để ra quyết định dứt khoát hơn.”

Ngay cả Thống đốc Christopher Waller, người từng tiên phong cảnh báo về sự yếu đi của thị trường lao động, cũng bắt đầu bày tỏ thái độ thận trọng. Trong một bài phát biểu gần đây, ông đặt câu hỏi về sự mâu thuẫn giữa đà tăng trưởng mạnh của nền kinh tế và sự chững lại trong tuyển dụng.

“Một trong hai sẽ phải điều chỉnh, hoặc tăng trưởng kinh tế giảm tốc để phù hợp với thị trường lao động yếu, hoặc thị trường lao động phục hồi để bắt kịp tăng trưởng,” ông nói.