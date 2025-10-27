Nikkei 225 của Nhật Bản lần đầu tiên vượt 50.000 điểm, Topix cao nhất mọi thời đại, đồng yên tụt đáy so với đồng euro: Chuyện gì đang xảy ra?

Việc vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng này đánh dấu cột mốc mới cho chỉ số blue-chip, vốn đã liên tục lập đỉnh kể từ khi bà Takaichi bắt đầu lên nắm quyền.

Chỉ số Topix cũng chạm mức cao nhất mọi thời đại, tăng gần 1,6% lên 3.321,48 điểm sau phiên sáng. Chỉ số này đã tăng 19,3% từ đầu năm đến nay.

Cũng trong phiên sáng ngày 27/10, đồng yên giảm khoảng 0,2% so với đồng USD, giao dịch trong khoảng 153 yên đổi 1 USD. Trong khi đó, đồng tiền của Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay so với đồng euro.

Chiến lược gia trưởng Hiroyuki Ueno của Sumitomo Mitsui Trust Asset Management nhận định: “Đà tăng của Nikkei được thúc đẩy bởi kỳ vọng vào chính quyền bà Takaichi, với chính sách tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.

Ông nói thêm: “Ngay cả khi Nikkei điều chỉnh sau khi bà Takaichi được bầu, đà giảm cũng không kéo dài. Những nhà đầu tư lỡ nhịp với đợt tăng trước đó đã nhanh chóng mua vào khi giá điều chỉnh”.

Trong phiên, cổ phiếu nhà sản xuất thiết bị kiểm định chip Advantest tăng 5,15%, đóng góp lớn nhất cho chỉ số. Cổ phiếu Fast Retailing, tập đoàn sở hữu thương hiệu Uniqlo, tăng 2,73%.

Chỉ số Nikkei đã vượt mốc 45.000 điểm hôm 16/9 và liên tiếp lập đỉnh. Đây là bước ngoặt đáng chú ý của thị trường Nhật Bản, vốn từng trì trệ suốt hàng thập kỷ. Nikkei phải mất 34 năm mới trở lại đỉnh vào tháng 2 năm 2024.

Tuần trước, chỉ số này đã tiệm cận mốc 50.000 ngay sau khi bà Takaichi vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để trở thành thủ tướng. Nikkei khép lại tuần với mức tăng 3,6%, sau khi bà Takaichi cam kết thực thi chính sách chi tiêu chủ động, trong đó có gói kích thích kinh tế dự kiến vượt 13,9 nghìn tỷ yên (tương đương 92,2 tỷ USD).

Nhà kinh tế trưởng Norihiro Yamaguchi của Oxford Economics nhận xét: “Các gói tài khóa thường được thị trường hoan nghênh, dù tác động thực tế tới nền kinh tế có thể không lớn. Việc bà Takaichi ưu tiên đầu tư chiến lược và các lĩnh vực thân thiện với thị trường là lý do khiến chứng khoán phản ứng mạnh mẽ”.

Chứng khoán Nhật Bản bắt đầu phục hồi từ giữa tháng 7, khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử, làm dấy lên đồn đoán Thủ tướng Shigeru Ishiba – người có quan điểm thắt chặt tài khóa – sẽ từ chức.

Đến tháng 9, ông Ishiba chính thức tuyên bố rút lui, mở đường cho cuộc bỏ phiếu nội bộ đảng mà bà Takaichi là người giành chiến thắng. Bà được xem là người kế thừa di sản “Abenomics” của cố Thủ tướng Shinzo Abe.

Theo kế hoạch, bà Takaichi sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald vào cuối ngày thứ Hai và tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương với ông Trump vào 28/10. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm đầu tiên vào cuối tuần qua.

Theo Reuters