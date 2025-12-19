Ngân hàng sẽ "đóng băng" toàn bộ giao dịch chuyển khoản, nạp rút tiền online đối với những khách hàng này

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa phát đi thông báo liên quan đến việc cập nhật thông tin sinh trắc học đối với khách hàng tổ chức, nhằm tuân thủ các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước.

Theo SCB, căn cứ Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 25/2025/TT-NHNN, kể từ ngày 1/1/2026, ngân hàng sẽ tạm dừng giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử (Internet Banking) trên tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức chưa hoàn tất việc cập nhật thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp.

Người đại diện hợp pháp trong trường hợp này bao gồm người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của khách hàng tổ chức.

Để tránh gián đoạn giao dịch, SCB khuyến nghị các khách hàng tổ chức sớm thực hiện cập nhật sinh trắc học. Theo đó, khách hàng có thể đến trực tiếp các điểm giao dịch của SCB để được hỗ trợ cập nhật thông tin sinh trắc học trên ứng dụng SCB Mobile Banking.

Ngoài ra, trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc có các yêu cầu khác, khách hàng có thể liên hệ Hotline (hoạt động 24/7) hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch SCB gần nhất.

SCB cũng cho biết, nếu giao dịch trên Internet Banking bị gián đoạn do chưa cung cấp thông tin sinh trắc học, khách hàng tổ chức có thể liên hệ điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ thực hiện giao dịch tại quầy SCB.

Trước đó, nhiều ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, Nam A Bank,... cũng phát đi thông báo về việc tạm dừng giao dịch đối với các tài khoản và thẻ doanh nghiệp có giấy tờ tùy thân hết hạn và chưa hoàn tất xác minh sinh trắc học.

Việc triển khai cập nhật sinh trắc học là nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, tăng cường an toàn bảo mật trong giao dịch điện tử, đồng thời bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Do đó, các khách hàng tổ chức cần nhanh chóng thực hiện đúng thời hạn, tránh bị gián đoạn giao dịch.