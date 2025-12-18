Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm: Gửi ở đâu hưởng lãi cao nhất?

Các ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank vừa đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại nhiều kỳ hạn. Mức tăng tập trung ở các kỳ hạn ngắn, trung và dài, tạo ra sự thay đổi rõ rệt so với biểu lãi suất trước đó.

Ở kỳ hạn 1 tháng, Agribank tăng lãi suất từ 2,1%/năm lên 2,4%/năm, trong khi Vietcombank, BIDV và VietinBank cùng nâng từ 1,6%/năm lên 2,1%/năm.

Tại kỳ hạn 3 tháng, Agribank điều chỉnh từ 2,4%/năm lên 2,7%/năm. Ba ngân hàng còn lại gồm Vietcombank, BIDV và VietinBank tăng từ 1,9%/năm lên 2,4%/năm.

Với kỳ hạn 6 tháng, Agribank nâng lãi suất từ 3,5%/năm lên 3,8%/năm. Vietcombank tăng từ 2,9%/năm lên 3,5%/năm, trong khi BIDV và VietinBank cùng tăng từ 3%/năm lên 3,5%/năm.

Tương tự, tại kỳ hạn 9 tháng, Agribank tăng từ 3,5%/năm lên 3,8%/năm; Vietcombank, BIDV và VietinBank cùng nâng từ 2,9–3%/năm lên 3,5%/năm.

Ở các kỳ hạn dài, cụ thể, kỳ hạn 12 tháng, cả bốn ngân hàng đều nâng lãi suất lên 5,2%/năm, so với mức 4,6–4,7%/năm trước đó.

Tại kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm được điều chỉnh từ 4,7–4,8%/năm lên 5,3%/năm và không có sự chênh lệch giữa Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank.

Gửi ở đâu hưởng lãi cao nhất?

So sánh giữa các ngân hàng cho thấy: Agribank đang niêm yết mức lãi suất cao nhất trong nhóm Big4 ở các kỳ hạn ngắn và trung hạn (1–9 tháng).

Ở kỳ hạn 12 và 24 tháng, cả bốn ngân hàng áp dụng chung một mức lãi suất, lần lượt là 5,2%/năm và 5,3%/năm.

Bảng lãi suất tiết kiệm của 4 ngân hàng Big 4.

Như vậy, chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng quốc doanh hiện chủ yếu xuất hiện ở kỳ hạn dưới 12 tháng, trong khi các kỳ hạn dài đã được đưa về cùng một mặt bằng.