Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm: Gửi ở đâu hưởng lãi cao nhất?

18-12-2025 - 10:26 AM | Smart Money

Mức lãi suất cao nhất được các ngân hàng trả là 5,3%/năm.

Các ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank vừa đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại nhiều kỳ hạn. Mức tăng tập trung ở các kỳ hạn ngắn, trung và dài, tạo ra sự thay đổi rõ rệt so với biểu lãi suất trước đó.

Ở kỳ hạn 1 tháng, Agribank tăng lãi suất từ 2,1%/năm lên 2,4%/năm, trong khi Vietcombank, BIDV và VietinBank cùng nâng từ 1,6%/năm lên 2,1%/năm.

Tại kỳ hạn 3 tháng, Agribank điều chỉnh từ 2,4%/năm lên 2,7%/năm. Ba ngân hàng còn lại gồm Vietcombank, BIDV và VietinBank tăng từ 1,9%/năm lên 2,4%/năm.

Với kỳ hạn 6 tháng, Agribank nâng lãi suất từ 3,5%/năm lên 3,8%/năm. Vietcombank tăng từ 2,9%/năm lên 3,5%/năm, trong khi BIDV và VietinBank cùng tăng từ 3%/năm lên 3,5%/năm.

Tương tự, tại kỳ hạn 9 tháng, Agribank tăng từ 3,5%/năm lên 3,8%/năm; Vietcombank, BIDV và VietinBank cùng nâng từ 2,9–3%/năm lên 3,5%/năm.

Ở các kỳ hạn dài, cụ thể, kỳ hạn 12 tháng, cả bốn ngân hàng đều nâng lãi suất lên 5,2%/năm, so với mức 4,6–4,7%/năm trước đó.

Tại kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm được điều chỉnh từ 4,7–4,8%/năm lên 5,3%/năm và không có sự chênh lệch giữa Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank.

Gửi ở đâu hưởng lãi cao nhất?

So sánh giữa các ngân hàng cho thấy: Agribank đang niêm yết mức lãi suất cao nhất trong nhóm Big4 ở các kỳ hạn ngắn và trung hạn (1–9 tháng).

Ở kỳ hạn 12 và 24 tháng, cả bốn ngân hàng áp dụng chung một mức lãi suất, lần lượt là 5,2%/năm và 5,3%/năm.

Bảng lãi suất tiết kiệm của 4 ngân hàng Big 4.

Như vậy, chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng quốc doanh hiện chủ yếu xuất hiện ở kỳ hạn dưới 12 tháng, trong khi các kỳ hạn dài đã được đưa về cùng một mặt bằng.

 Vietcombank vừa tăng lãi suất tiết kiệm: Gửi cao nhất được bao nhiêu? 

Nguyễn Minh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sự thật đằng sau những giao dịch chuyển khoản, nạp rút số tiền lớn, nội dung chỉ toàn các ký tự “V…”, “Z…”, “E… J…”,...

Sự thật đằng sau những giao dịch chuyển khoản, nạp rút số tiền lớn, nội dung chỉ toàn các ký tự “V…”, “Z…”, “E… J…”,... Nổi bật

Bao nhiêu người đã bỏ qua 10 dấu hiệu này cho đến khi tài khoản bị rút sạch đến đồng cuối cùng?

Bao nhiêu người đã bỏ qua 10 dấu hiệu này cho đến khi tài khoản bị rút sạch đến đồng cuối cùng? Nổi bật

Nhiều cơ hội đầu tư trên thị trường tài sản số

Nhiều cơ hội đầu tư trên thị trường tài sản số

08:21 , 18/12/2025
Từ 1/1/2026, Vietcombank, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau

Từ 1/1/2026, Vietcombank, VietinBank, Agribank… tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với trường hợp sau

20:39 , 17/12/2025
Vietcombank vừa tăng lãi suất tiết kiệm: Gửi cao nhất được bao nhiêu?

Vietcombank vừa tăng lãi suất tiết kiệm: Gửi cao nhất được bao nhiêu?

15:57 , 17/12/2025
Sau khi chuyển 100 triệu đồng cho con trai, người phụ nữ Gia Lai kiểm tra tài khoản rồi vội báo công an

Sau khi chuyển 100 triệu đồng cho con trai, người phụ nữ Gia Lai kiểm tra tài khoản rồi vội báo công an

15:09 , 17/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên