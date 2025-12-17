Vietcombank vừa tăng lãi suất tiết kiệm: Gửi cao nhất được bao nhiêu?

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm, áp dụng từ ngày 16/12/2025, với mức tăng tại nhiều kỳ hạn so với trước đó. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động của nhóm ngân hàng lớn có xu hướng nhích lên nhằm giữ chân dòng tiền gửi dân cư.

Vietcombank điều chỉnh lãi suất ra sao?

Theo biểu lãi suất mới, Vietcombank đồng loạt tăng lãi suất ở cả kỳ hạn ngắn và trung – dài hạn. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng từ 1,6%/năm lên 2,1%/năm, trong khi kỳ hạn 3 tháng được điều chỉnh từ 1,9%/năm lên 2,4%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn trung hạn, lãi suất 6 tháng và 9 tháng cùng tăng lên 3,5%/năm. Đáng chú ý, Vietcombank nâng mạnh lãi suất ở các kỳ hạn dài, đưa lãi suất 12 tháng lên 5,2%/năm và 24 tháng đạt 5,3%/năm, đây cũng là mức cao nhất trong biểu lãi suất hiện hành của ngân hàng này.

Gửi tiết kiệm tại Vietcombank: 100 triệu và 500 triệu đồng nhận lãi bao nhiêu?

Với biểu lãi suất mới, số tiền lãi khách hàng nhận được sẽ khác nhau tùy theo số tiền gửi và kỳ hạn lựa chọn. Giả sử gửi tiết kiệm theo hình thức thông thường tại quầy, tiền lãi được tính theo lãi đơn, ước tính như sau:

Nếu gửi 100 triệu đồng:

• 1 tháng (2,1%/năm): ~175.000 đồng

• 3 tháng (2,4%/năm): ~600.000 đồng

• 6 tháng (3,5%/năm): ~1,75 triệu đồng

• 9 tháng (3,5%/năm): ~2,63 triệu đồng

• 12 tháng (5,2%/năm): ~5,2 triệu đồng

• 24 tháng (5,3%/năm): ~10,6 triệu đồng sau 2 năm

Nếu gửi 500 triệu đồng:

• 1 tháng (2,1%/năm): ~875.000 đồng

• 3 tháng (2,4%/năm): ~3 triệu đồng

• 6 tháng (3,5%/năm): ~8,75 triệu đồng

• 9 tháng (3,5%/năm): ~13,13 triệu đồng

• 12 tháng (5,2%/năm): ~26 triệu đồng

• 24 tháng (5,3%/năm): ~53 triệu đồng sau 2 năm

Các mức lãi trên được tính theo công thức thông thường và mang tính tham khảo. Trong trường hợp rút tiền trước hạn, lãi suất sẽ được áp dụng theo quy định riêng của Vietcombank tại từng thời điểm.



