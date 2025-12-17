Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Agribank tăng lãi suất tiết kiệm: Gửi 500 triệu đồng, lãi nhận được bao nhiêu?

17-12-2025 - 10:50 AM | Smart Money

Sau đợt điều chỉnh lãi suất mới nhất, Agribank đã nâng mặt bằng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn, trong đó mức cao nhất lên tới 5,3%/năm.

Agribank vừa cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm mới, áp dụng từ ngày 16/12/2025, với mức điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn so với trước đó. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường có xu hướng nhích lên, đặc biệt ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước.

Theo biểu lãi suất mới, Agribank điều chỉnh tăng lãi suất ở cả kỳ hạn ngắn và trung – dài hạn. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng lên 2,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 2,7%/năm. Với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất 6 tháng và 9 tháng cùng ở mức 3,8%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng tăng lên 5,2%/năm và 24 tháng đạt 5,3%/năm, là mức cao nhất trong biểu lãi suất hiện hành của ngân hàng này.

Với mức lãi suất trên, nếu khách hàng gửi 500 triệu đồng tiết kiệm tại quầy Agribank, số tiền lãi nhận được sẽ khác nhau tùy theo kỳ hạn gửi. Ở kỳ hạn 1 tháng, tiền lãi ước tính khoảng 1 triệu đồng. Nếu gửi 3 tháng, số tiền lãi vào khoảng 3,38 triệu đồng.

Trong khi đó, gửi 6 tháng với lãi suất 3,8%/năm, khoản lãi nhận được khoảng 9,5 triệu đồng. Với kỳ hạn 9 tháng, tiền lãi tăng lên khoảng 14,25 triệu đồng. Các kỳ hạn này phù hợp với những khoản tiền gửi ngắn và trung hạn, ưu tiên tính linh hoạt.

Đối với kỳ hạn dài hơn, gửi 12 tháng với lãi suất 5,2%/năm, khách hàng có thể nhận khoảng 26 triệu đồng tiền lãi sau một năm. Nếu lựa chọn kỳ hạn 24 tháng với lãi suất 5,3%/năm, tổng tiền lãi sau hai năm vào khoảng 53 triệu đồng, chưa tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Ước tính lãi suất tiết kiệm khi gửi 500 triệu đồng tại Agribank.

Mức lãi trên được tính theo phương pháp lãi đơn, áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm thông thường tại quầy. Trường hợp khách hàng rút tiền trước hạn, lãi suất sẽ được áp dụng theo quy định riêng của Agribank tại từng thời điểm.

