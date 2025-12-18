Nhiều cơ hội đầu tư trên thị trường tài sản số

Kỳ vọng từ ghi nhớ hợp tác với Binance

Theo báo cáo mới đây của Chainalysis, từ tháng 7-2024 đến tháng 6-2025, giá trị giao dịch tài sản số tại Việt Nam ước tính đạt khoảng 220-230 tỷ USD, tương đương 5.820-6.000 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày có hơn 600 triệu USD (gần 16.300 tỷ đồng) tài sản số được giao dịch, phản ánh quy mô và tần suất giao dịch lớn của thị trường này. Tại một số địa phương, hoạt động đầu tư và phát triển liên quan đến tài sản số diễn ra khá sôi động. TP Đà Nẵng là một trong những địa phương đã công bố nhiều dự án thuộc lĩnh vực này.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, Sở Tài chính TPHCM và Tập đoàn Binance đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, thúc đẩy xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM (VIFC-HCMC), qua đó gợi mở thêm nhiều hoạt động liên quan đến tài sản số. Biên bản ghi nhớ xác định 4 định hướng hợp tác trọng tâm. Trước hết, hai bên sẽ phối hợp thu hút và kết nối nhà đầu tư, tổ chức tài chính và quỹ quốc tế đến tìm hiểu, đầu tư và vận hành hoạt động tại VIFC-HCMC. Song song đó là chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng khung pháp lý liên quan đến tài sản số, công nghệ chuỗi khối (blockchain) và các nền tảng thanh toán dựa trên tài sản số. Ngoài ra, hai bên sẽ nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án tài sản số theo mô hình sandbox, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, khi hành lang pháp lý được hoàn thiện và được cơ quan chức năng chấp thuận…

Binance là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, ra đời năm 2017. Tính đến tháng 6-2025, Binance chiếm gần một nửa tổng khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch tập trung, với giá trị giao dịch mỗi ngày hơn 217 tỷ USD. Phía Binance chia sẻ, thỏa thuận hợp tác với TPHCM là bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao năng lực quản lý, mở rộng kết nối thị trường vốn với quốc tế và thu hút dòng vốn chất lượng cao vào tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Cộng đồng đầu tư chờ đợi

Trước khi Sở Tài chính TPHCM và Binance ký kết hợp tác, TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động để lắng nghe ý kiến đóng góp từ cộng đồng blockchain. Cụ thể, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức tọa đàm tham vấn ý kiến xây dựng hệ sinh thái công nghệ tài chính trong VIFC-HCMC. Tọa đàm có sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn, quỹ đầu tư hàng đầu và dự án Web3 toàn cầu xuất phát từ Việt Nam như Sky Mavis (Axie Infinity) và Kyber Network, những tổ chức công nghệ blockchain quốc tế như Ava Labs và Republic…

Thời gian qua, Chi hội blockchain TPHCM (HBA) đã tích cực tổ chức các diễn đàn, tham gia đóng góp ý kiến chính sách, quy tụ nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực blockchain với tâm thế sẵn sàng tham gia đóng góp cho TPHCM”, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, chia sẻ.

Đại diện của những dự án Web3 như Sky Mavis (Axie Infinity) và Kyber Network bày tỏ sự sẵn sàng chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm của mình trong việc xây dựng hệ sinh thái tài sản số của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Theo ông Trần Huy Vũ, nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Kyber Network, những doanh nghiệp trong hệ sinh thái Web3 muốn biết rõ quy định pháp luật liên quan để nhận định rõ khả năng tham gia, mức độ đóng góp. Ông Nguyễn Thành Trung, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Sky Mavis, chia sẻ, doanh nghiệp có tinh thần, có hiểu biết về thị trường tài sản số nhưng chờ quy định rõ hơn về pháp lý trước khi có thể tham gia sâu hơn vào thị trường.

Về thể chế, trong năm 2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Đây được xem là một bước đi quan trọng, đặt nền móng quản lý cho một lĩnh vực mới trong kinh tế số, đồng thời mở ra kỳ vọng hình thành những động lực tăng trưởng mới. Theo ông Nguyễn Thế Vinh, đồng sáng lập Ninety Eight, Nghị quyết 05 như bản lề cho kinh tế số và cải cách quản trị doanh nghiệp, đồng thời khẳng định tài sản số là một mảnh ghép quan trọng của nền kinh tế số. “Việt Nam đang đi đúng hướng khi ưu tiên xây dựng hành lang pháp lý, là tín hiệu tích cực để thu hút dòng vốn không chỉ ở lĩnh vực truyền thống mà còn trong công nghệ blockchain và tài sản số. Nếu thị trường tạo ra sức hấp dẫn sẽ gợi mở nhiều cơ hội đầu tư hơn nữa”, ông Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh.