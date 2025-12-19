Nhân viên ngân hàng tạm dừng giao dịch chuyển tiền của 2 người phụ nữ lớn tuổi, sau đó mời công an tới làm việc

Theo Bộ Công an, ngày 16/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Ngân hàng BIDV Chi nhánh tỉnh Cao Bằng kịp thời ngăn chặn 01 vụ việc lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư hưởng lợi nhuận; qua đó, bảo vệ tài sản cho người dân.

Trước đó, bà K. và bà T. (cùng trú tại phường Nùng Trí Cao) đã được các đối tượng mời chào tham gia đầu tư các gói dự án trên hệ thống mang tên "LIGHTNING" thông qua đường link do các đối tượng cung cấp. Theo giới thiệu, người tham gia sẽ nhận lợi nhuận theo tuần sau khi nộp tiền đầu tư. Tin theo hướng dẫn, bà K. và bà T. đến Ngân hàng BIDV để thực hiện chuyển tiền đầu tư, mỗi người với số tiền 17,8 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng chỉ định. Trong quá trình giao dịch, nhận thấy có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã tạm dừng việc chuyển tiền và khuyến cáo 02 công dân có khả năng đang bị lừa đảo.

Mặc dù vậy, các đối tượng tiếp tục sử dụng nhiều thủ đoạn, liên tục gọi điện thúc giục nộp tiền, đồng thời tạo lập ứng dụng ví điện tử giả hiển thị số tiền lợi nhuận, khiến bà K. và bà T. tin tưởng và tiếp tục có ý định chuyển tiền.

Trước tình huống khẩn cấp, Ngân hàng BIDV Chi nhánh tỉnh Cao Bằng đã kịp thời thông báo vụ việc đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phối hợp xử lý. Cơ quan Công an đã trực tiếp tuyên truyền, phân tích phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, làm rõ bản chất vụ việc và đề nghị 02 công dân dừng mọi giao dịch theo hướng dẫn của các đối tượng. Sau khi được giải thích, bà K. và bà T. đã nhận thức rõ sự việc, không thực hiện chuyển tiền, tránh được thiệt hại về tài sản.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền gấp; tuyệt đối không thực hiện giao dịch tài chính khi chưa kiểm chứng thông tin. Khi gặp tình huống nghi ngờ, người dân cần liên hệ ngay với người thân hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

