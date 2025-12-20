Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VPBank cảnh báo xuất hiện thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới

20-12-2025 - 13:51 PM | Smart Money

VPBank cảnh báo xuất hiện thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới

VPBank vừa phát đi thông báo cảnh báo khách hàng cảnh giác email giả mạo yêu cầu “Xác minh thẻ ngân hàng”.


Theo đó, đối tượng sử dụng chiêu thức tinh vi và hoàn toàn mới, gửi mail thông báo Thẻ hoạt động bất thường, các tính năng bị hạn chế.

Sau đó, chúng yêu cầu bấm vào nút “Xác minh” để đảm bảo an toàn và không gián đoạn giao dịch. Khách hàng làm theo yêu cầu có thể dẫn đến đường link để điền thông tin hoặc phải nhập mã OTP xác nhận…và chắc chắn Khách hàng sẽ bị lộ thông tin Thẻ hoặc bị phát sinh các giao dịch giả mạo, mất tiền.

Minh họa: Email giả mạo của kẻ gian với thông báo không rõ ràng, không có thông tin tên khách hàng, các thông tin cơ bản về Tên thẻ/Loại thẻ đang dùng.

Để bảo vệ tài sản của khách hàng, VPBank khuyến cáo khách hàng đặc biệt lưu ý những điểm sau:

- Địa chỉ email chăm sóc khách hàng của VPBank gửi đến Khách hàng bao gồm 03 địa chỉ chamsockhachhang@vpbank.com.vn hoặc customercare@vpbank.com.vn/customercare@care.vpb.com.vn. \

- Mọi email có tên miền khác với “@vpbank.com.vn” hoặc “@vpb.com.vn”, dù có tên hiển thị là VPBank, đều là giả mạo.

- Nếu nghi ngờ email giả mạo, khách hàng tuyệt đối không được thực hiện theo các hướng dẫn trong email như click vào đường link hoặc nhập mã OTP để tránh mất tiền.

Khách hàng Tuyệt đối KHÔNG CUNG CẤP:

- Thông tin của cá nhân cho bất cứ ai, kể cả người tự xưng là công an, cơ quan điều tra, nhân viên ngân hàng như CCCD/Thẻ CC.

- Thông tin ngân hàng điện tử (tên đăng nhập, mật khẩu).

- Thông tin xác thực giao dịch (các loại tin nhắn OTP/Smart OTP).

- Thông tin về tài khoản ví liên kết (tên đăng nhập/mật khẩu) để tránh bị kẻ gian lấy cắp thông tin cá nhân và sử dụng trái phép.

Khách hàng cần hết sức cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi, email lạ gửi các thông báo, yêu cầu truy cập đường link trang web, đăng nhập, cung cấp thông tin tài khoản, thông tin cá nhân, hoặc thông báo các thông tin liên quan đến giao dịch tài chính, sao kê thẻ, cập nhật thông tin.

Hiện tại trong tất cả email/SMS gửi đến khách hàng, VPBank không gửi bất cứ đường link nào, nếu trường hợp Khách hàng nhận được các yêu cầu click vào link để xác minh thông tin đều là lừa đảo.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người từng chuyển khoản vào các tài khoản MBBank... dưới đây khẩn trương đến công an trình báo

Người từng chuyển khoản vào các tài khoản MBBank... dưới đây khẩn trương đến công an trình báo Nổi bật

Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm: Gửi ở đâu hưởng lãi cao nhất?

Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm: Gửi ở đâu hưởng lãi cao nhất? Nổi bật

Cẩn trọng khi giao dịch kinh doanh qua tài khoản cá nhân

Cẩn trọng khi giao dịch kinh doanh qua tài khoản cá nhân

09:16 , 20/12/2025
Người phụ nữ bí ẩn trong đường dây rửa tiền của tiệm vàng lớn ở TPHCM

Người phụ nữ bí ẩn trong đường dây rửa tiền của tiệm vàng lớn ở TPHCM

20:28 , 19/12/2025
"Ông lớn" Agribank làm sạch dữ liệu 11 triệu khách hàng

"Ông lớn" Agribank làm sạch dữ liệu 11 triệu khách hàng

15:36 , 19/12/2025
Người từng giao dịch với 27 tài khoản ngân hàng mở tại Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank... sau đây khẩn trương báo công an

Người từng giao dịch với 27 tài khoản ngân hàng mở tại Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank... sau đây khẩn trương báo công an

14:12 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên