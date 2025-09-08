Hôm nay 8/9: Giá vàng nhẫn, vàng SJC đồng loạt giảm sâu

Sáng 8/9, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh. Tại các doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Công ty SJC và DOJI, giá vàng miếng được điều chỉnh giảm trung bình 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giữ ở mức 133,1 – 135,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng tại Công ty SJC

Về giá vàng nhẫn, Công ty SJC hạ giá bán ra 500.000 đồng/lượng, xuống còn 130,2 triệu đồng/lượng trong khi vẫn giữ nguyên giá mua vào ở mức 127,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác vẫn giữ nguyên bảng giá vàng nhẫn: Bảo Tín Minh Châu 127,8 – 130,8 triệu đồng/lượng, PNJ 127,7 – 130,7 triệu đồng/lượng, DOJI 127,7 – 130,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay đứng ở mức 3.587 USD/ounce, gần như đi ngang so với phiên trước. Tuần qua, kim loại quý này đã lần đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 3.600 USD/ounce, sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ gây thất vọng, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược 100% khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 16–17/9.

Trong đó, 90% dự đoán mức cắt giảm 0,25 điểm phần trăm, còn 10% nghiêng về kịch bản Fed mạnh tay hạ 0,5 điểm phần trăm – kịch bản vốn chưa từng được tính đến trước khi số liệu việc làm Mỹ công bố.

Dù giá vàng đã tăng tới 37% từ đầu năm, triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực. Tuy nhiên, ở góc độ kỹ thuật, nhiều chuyên gia cảnh báo thị trường đang rơi vào trạng thái “mua quá mức”, có thể kéo theo một nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao của FXMT, cho rằng vùng 3.600 USD/ounce đang đóng vai trò kháng cự mạnh. “Nếu giá trượt xuống dưới 3.570 USD/ounce, phe bán có thể hướng tới các mốc 3.540 USD và thậm chí 3.500 USD trước khi xu hướng tăng quay trở lại,” ông nhận định.

Ở chiều ngược lại, một số tổ chức vẫn giữ quan điểm lạc quan. Ông Robert Minter, Giám đốc chiến lược của abrdn, dự báo vàng có thể đạt mục tiêu 3.700 USD/ounce vào cuối năm, nhờ lực cầu bền vững từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư đón đầu chính sách cắt giảm lãi suất. “Tôi không nghĩ rằng vàng đã tăng quá nhanh, nếu xét đến nhu cầu cơ cấu ngày càng lớn,” ông nói trên Kitco News.

Theo giới phân tích, chìa khóa cho đà đi lên của vàng vẫn nằm ở quyết định của Fed. Ông Michael Brown, chuyên gia cấp cao tại Pepperstone, đánh giá khả năng Fed hạ 0,5 điểm phần trăm ngay trong tháng 9 là khá thấp, do áp lực lạm phát còn dai dẳng. Dẫu vậy, ông nhấn mạnh: “Mọi nhịp điều chỉnh giá xuống đều có thể coi là cơ hội mua hấp dẫn với giới đầu tư”.