Ngân hàng Nhà nước hút thanh khoản VND tuần thứ tư liên tiếp, tỷ giá USD tiếp tục giảm

22-09-2025 - 09:28 AM | Tài chính - ngân hàng

Tính đến cuối tuần qua, lượng OMO lưu hành giảm về 139.540 tỷ đồng, từ mức cao kỷ lục 225.430 tỷ đồng ghi nhận vào cuối tháng 7.

Trên thị trường mở tuần qua (15/09 - 19/09), ở kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào thầu 61.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,0%. Có 52.099 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có hơn 61.295 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố. NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN trong tuần qua.

Như vậy, NHNN hút ròng hơn 9.195 tỷ đồng từ thị trường tuần qua qua kênh thị trường mở. . Đây là tuần hút ròng thanh khoản thứ tư liên tiếp của NHNN. Trước đó, Nhà điều hành cũng đã hút ròng lần lượt 2.204 tỷ đồng trong tuần (08/09 - 12/09), 12.573 tỷ đồng trong tuần 03/09 - 05/09 và 17.270 tỷ đồng trong tuần 25/08 - 29/08.

Về lãi suất, trong tuần (15/09 - 19/09), lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1tháng trở xuống tăng – giảm đan xen. Kết thúc ngày 19/09, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: kỳ hạn qua đêm là 3,92% (-0,24 điểm %); 1 tuần là 4,28% (-0,16 điểm %); 2 tuần 4,92% (+0,24 đpt); 1 tháng là 5,24% (không thay đổi).

Trên thị trường ngoại tệ, trong tuần từ qua, tỷ giá trung tâm tiếp tục được NHNN điều chỉnh theo xu hướng giảm. Chốt ngày 19/09, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.186 VND/USD, giảm mạnh 30 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. NHNN niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.977 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; tỷ giá bán giao ngay được niêm yết mức ở mức 26.395 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần tăng – giảm đan xen. Kết thúc phiên 19/09, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.383 VND/USD, giảm nhẹ 03 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

