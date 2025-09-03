NHNN hút ròng trên thị trường mở, lãi suất liên ngân hàng giảm ở tất cả các kỳ hạn dưới 1 tháng

Cụ thể, trên thị trường mở tuần qua từ 25/08 - 29/08, ở kênh cầm cố, NHNN chào thầu 77.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,0%. Có 41.552,01 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn; có 58.822,36 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố. NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN trong tuần qua. Như vậy, NHNN hút ròng 17.270,35 tỷ đồng từ thị trường trong tuần qua qua kênh thị trường mở. Có 181.663,7 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống đều giảm. Kết thúc ngày 29/08, lãi suất VND trên thị trường giao dịch ở mức: qua đêm là 3,84% (giảm 1,12 điểm phần trăm); 1 tuần là 4,39% ( giảm 0,77 điểm phần trăm); 2 tuần là 4,99% (giảm 0,61 điểm phần trăm) và một tháng lãi suất giao dịch ở mức 5,33% (giảm 0,37 điểm phần trăm).

Diễn biến này cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng đang ở trạng thái dư thừa, áp lực lãi suất ngắn hạn giảm rõ rệt, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng ổn định chi phí vốn trong giai đoạn những tháng cuối năm.