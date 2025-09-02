Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 9/2025: Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

Lãi suất tiết kiệm VietinBank dành cho khách hàng cá nhân tháng 9/2025

Đầu tháng 9/2025, lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) niêm yết cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ dao động trong khoảng 0,2 - 4,8%/năm.

Cụ thể, các kỳ hạn dưới 1 tháng được VietinBank niêm yết lãi suất 0,2%/năm; kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng có lãi suất là 1,6%/năm; kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng là 1,9%/năm;

Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được áp dụng mức lãi suất là 3,0%/năm; các kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng có cùng lãi suất 4,7%/năm;

Lãi suất huy động cao nhất đang được VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy là 4,8%/năm, dành cho các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Biểu lãi suất huy động VietinBank dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy tháng 09/2025

Kỳ hạn Lãi suất huy động (%/năm) Không kỳ hạn 0,1 Dưới 1 tháng 0,2 Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 1,6 Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 1,6 Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 1,9 Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 1,9 Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 1,9 Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 3,0 Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 3,0 Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 3,0 Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 3,0 Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 3,0 Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 3,0 12 tháng 4,7 Trên 12 tháng đến 13 tháng 4,7 Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng 4,7 Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 4,7 Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 4,8 36 tháng 4,8 Trên 36 tháng 4,8

Nguồn: VietinBank

Lãi suất tiết kiệm VietinBank dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 9

Đầu tháng 9/2025, lãi suất huy động VietinBank áp dụng cho khách hàng danh nghiệp gửi tiền tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ dao động trong khoảng 0,2% - 4,2%/năm.

Cụ thể, VietinBank niêm yết lãi suất 0,2%/năm cho các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn gửi dưới 1 tháng; các kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được áp dụng lãi suất 1,6%/năm; kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được hưởng lãi suất 1,9%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 2,9%/năm.

Khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất là 4,2%/năm khi gửi tiền từ 12 tháng trở lên.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi VietinBank dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 09/2025

Kỳ hạn Lãi suất huy động (%/năm) Không kỳ hạn 0,2 Dưới 1 tháng 0,2 Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 1,6 Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 1,6 Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 1,9 Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 1,9 Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 1,9 Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 2,9 Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 2,9 Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 2,9 Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 2,9 Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 2,9 Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 2,9 12 tháng 4,2 Trên 12 tháng đến 13 tháng 4,2 Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng 4,2 Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 4,2 Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 4,2 36 tháng 4,2 Trên 36 tháng 4,2

Nguồn: VietinBank

Lưu ý rằng các mức lãi suất trên mang ý nghĩa tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian cũng như theo từng điều kiện thị trường. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với phòng giao dịch ngân hàng VietinBank gần nhất để biết thông tin chi tiết.

Bên cạnh hình thức gửi tiền tại quầy, VietinBank cũng nhận tiền gửi trên tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng số. Trong đó, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến ở một số kỳ hạn sẽ được hưởng lãi suất cao hơn so với tiền gửi thông thường tại quầy.