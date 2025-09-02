Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
How Money - Hiểu Tiền
How Money - Hiểu Tiền
xem chi tiết

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 9/2025: Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

02-09-2025 - 08:30 AM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 9/2025: Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

Đầu tháng 9/2025, VietinBank áp dụng lãi suất tiết kiệm cao nhất dành cho tiền gửi cá nhân có kỳ hạn từ 24 tháng trở lên, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiết kiệm VietinBank dành cho khách hàng cá nhân tháng 9/2025

Đầu tháng 9/2025, lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) niêm yết cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ dao động trong khoảng 0,2 - 4,8%/năm.

Cụ thể, các kỳ hạn dưới 1 tháng được VietinBank niêm yết lãi suất 0,2%/năm; kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng có lãi suất là 1,6%/năm; kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng là 1,9%/năm;

Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được áp dụng mức lãi suất là 3,0%/năm; các kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng có cùng lãi suất 4,7%/năm;

Lãi suất huy động cao nhất đang được VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy là 4,8%/năm, dành cho các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Biểu lãi suất huy động VietinBank dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy tháng 09/2025

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

1,6

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

1,6

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

1,9

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

1,9

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

1,9

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

3,0

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

3,0

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

3,0

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

3,0

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

3,0

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

3,0

12 tháng

4,7

Trên 12 tháng đến 13 tháng

4,7

Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng

4,7

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

4,7

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,8

36 tháng

4,8

Trên 36 tháng

4,8

Nguồn: VietinBank

Lãi suất tiết kiệm VietinBank dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 9

Đầu tháng 9/2025, lãi suất huy động VietinBank áp dụng cho khách hàng danh nghiệp gửi tiền tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ dao động trong khoảng 0,2% - 4,2%/năm.

Cụ thể, VietinBank niêm yết lãi suất 0,2%/năm cho các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn gửi dưới 1 tháng; các kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được áp dụng lãi suất 1,6%/năm; kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được hưởng lãi suất 1,9%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 2,9%/năm.

Khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất là 4,2%/năm khi gửi tiền từ 12 tháng trở lên.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi VietinBank dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 09/2025

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

1,6

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

1,6

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

1,9

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

1,9

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

1,9

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

2,9

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

2,9

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

2,9

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

2,9

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

2,9

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

2,9

12 tháng

4,2

Trên 12 tháng đến 13 tháng

4,2

Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng

4,2

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

4,2

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,2

36 tháng

4,2

Trên 36 tháng

4,2

Nguồn: VietinBank

Lưu ý rằng các mức lãi suất trên mang ý nghĩa tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian cũng như theo từng điều kiện thị trường. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với phòng giao dịch ngân hàng VietinBank gần nhất để biết thông tin chi tiết.

Bên cạnh hình thức gửi tiền tại quầy, VietinBank cũng nhận tiền gửi trên tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng số. Trong đó, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến ở một số kỳ hạn sẽ được hưởng lãi suất cao hơn so với tiền gửi thông thường tại quầy.

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 9/2025: Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

Tin Vũ

An ninh tiền tệ

Sự kiện: How Money - Hiểu Tiền

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xoá độc quyền vàng miếng, khi nào giá sẽ giảm?

Xoá độc quyền vàng miếng, khi nào giá sẽ giảm? Nổi bật

Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 9/2025: Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 9/2025: Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất Nổi bật

Cuối ngày 1-9, giá vàng tăng vọt, xuất hiện mốc đỉnh mới

Cuối ngày 1-9, giá vàng tăng vọt, xuất hiện mốc đỉnh mới

08:04 , 02/09/2025
Nỗ lực giữ ổn định tỉ giá

Nỗ lực giữ ổn định tỉ giá

07:59 , 02/09/2025
Nhiều ngân hàng chi trả hơn 1.100 tỉ đồng quà tặng 100.000 đồng cho người dân

Nhiều ngân hàng chi trả hơn 1.100 tỉ đồng quà tặng 100.000 đồng cho người dân

19:22 , 01/09/2025
Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 9/2025: Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 9/2025: Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

16:21 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên