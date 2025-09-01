Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 9/2025: Gửi kỳ hạn nào hưởng lãi suất cao nhất?

01-09-2025 - 15:18 PM | Tài chính - ngân hàng

Đầu tháng 9/2025, mức lãi suất huy động cao nhất mà HDBank áp dụng cho tiền gửi thông thường là 6,1%/năm.

Lãi suất huy động dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy tháng 9/2025

Đầu tháng 9/2025, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) áp dụng biểu lãi suất huy động tiền gửi tại quầy dao động trong khoảng 0,5 - 8,1%/năm. Trong đó, kỳ hạn 7 - 11 tháng đã được điều chỉnh tăng thêm 0,6 %/năm so với mức khảo sát đầu tháng 6.

Theo đó, kỳ hạn gửi dưới 1 tháng được HDBank áp dụng lãi suất là 0,5%/năm; kỳ hạn 1-2 tháng là 3,35%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 3,45%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 5,2%/năm; kỳ hạn 7-11 tháng có lãi suất huy động ở mức 5,2%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất huy động áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên là 7,7%/năm; trong khi các khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng có lãi suất huy động là 5,5%/năm.

Tại kỳ hạn 13 tháng, lãi suất huy động cho các khoản từ 500 tỷ đồng trở lên duy trì ở mức 8,1%/năm, và các khoản dưới 500 tỷ đồng là 5,7%/năm.

Kỳ hạn 15 và 18 tháng có lãi suất huy động lần lượt ở mức là 5,9%/năm 6,0%/năm. Các kỳ hạn 24 - 36 tháng được áp dụng lãi suất 5,4%/năm.

Ngoài hình thức trả lãi cuối kỳ, HDBank còn triển khai nhiều hình thức trả lãi khác với lãi suất như sau: Lĩnh lãi trước: 3,25% - 5,4%/năm; Lĩnh lãi hàng tháng: 3,35% - 5,7%/năm; Lĩnh lãi hàng quý: 4,5% - 5,7%/năm; Lĩnh lãi nửa năm: 5,1% - 5,8%/năm; Lĩnh lãi hàng năm: 5,2% - 5,3%/năm.

Biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy HDBank tại ngày 1/9/2025

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 9/2025: Gửi kỳ hạn nào hưởng lãi suất cao nhất?- Ảnh 1.

Nguồn: HDBank

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến HDBank tháng 9/2025

Đầu tháng 9/2025, lãi suất HDBank áp dụng cho tiền gửi online dao động trong khoảng 0,5 - 6,1%/năm. Trong đó, kỳ hạn 7 - 11 tháng cũng được điều chỉnh tăng thêm 0,6%/năm so với mức khảo sát đầu tháng 6.

Cụ thể, các kỳ hạn gửi dưới 1 tháng được áp dụng lãi suất 0,5%/năm; lãi suất huy động kỳ hạn 1 - 2 tháng là 3,85%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 3,95%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 5,3%/năm; kỳ hạn 7 – 11 tháng ở mức 5,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,6%/năm; kỳ hạn 13 tháng là 5,8%/năm; kỳ hạn 15 tháng là 6,0%/năm; kỳ hạn 18 tháng là 6,1%/năm; kỳ hạn 24 và 36 tháng có cùng mức lãi suất 5,5%năm .

Với mức lãi suất cao nhất lên tới 6,1%/năm dành cho kỳ hạn 18 tháng, HDBank tiếp tục là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống hiện nay.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi online HDBank tại ngày 1/9/2025

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 9/2025: Gửi kỳ hạn nào hưởng lãi suất cao nhất?- Ảnh 2.

Nguồn: HDBank

