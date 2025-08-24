Lãi suất Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank tháng 8: Gửi 24 tháng tại ngân hàng nào có lãi suất cao nhất?

Trong tháng 8/2025, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng tại 4 ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank duy trì ở mức 4,7 - 4,8%/năm, chênh lệch không lớn giữa các ngân hàng.

Cụ thể, Agribank hiện áp dụng lãi suất 4,8%/năm cho khoản tiền gửi kỳ hạn 24 tháng tại quầy.

BIDV cũng đang niêm yết mức lãi suất tương đương là 4,8%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Tương tự, VietinBank áp dụng lãi suất 4,8%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng.

Trong khi đó, Vietcombank là ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 24 tháng thấp nhất trong nhóm Big4, với mức 4,7%/năm – thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với ba ngân hàng còn lại.

Ngân hàng Lãi suất kỳ hạn 24 tháng (gửi tại quầy) Agribank 4,8%/năm BIDV 4,8%/năm VietinBank 4,8%/năm Vietcombank 4,7%/năm

Với số tiền gửi 100 triệu đồng, gửi kỳ hạn 24 tháng tại Agribank, BIDV hoặc VietinBank (lãi suất 4,8%/năm) sẽ nhận được 9,6 triệu đồng tiền lãi sau 2 năm. Trong khi số tiền lãi tại Vietcombank với cùng số tiền gửi và kỳ hạn trên là 9,4 triệu đồng. Chênh lệch tiền lãi sau 2 năm là 200.000 đồng – một con số không lớn, nhưng cũng đáng cân nhắc nếu gửi số tiền lớn hơn hoặc nhiều sổ tiết kiệm cùng lúc, đặc biệt là khi ba ngân hàng Agribank, BIDV và VietinBank có mạng lưới rộng khắp cả nước, lớn hơn nhiều so với Vietcombank giúp giao dịch thuận tiện hơn.

Trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, nhóm ngân hàng Big 4 – bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) – giữ vai trò trụ cột với việc chiếm gần một nửa thị phần tín dụng và huy động vốn toàn ngành.

Sở hữu mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch trải dài từ thành thị đến nông thôn, nhóm Big 4 không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của cá nhân, doanh nghiệp mà còn đóng góp lớn vào sự ổn định của thị trường tiền tệ. Với uy tín lâu năm và năng lực tài chính vững mạnh, các ngân hàng này thường được xem là “người dẫn dắt” xu hướng lãi suất, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế biến động.

Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm của nhóm Big 4, từ kỳ hạn ngắn đến dài, được thiết kế linh hoạt, kèm theo nhiều ưu đãi như gửi tiết kiệm online, rút gốc linh hoạt. Lãi suất huy động của nhóm này không chỉ là tham chiếu cho các ngân hàng thương mại khác mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư và tiết kiệm của người dân.