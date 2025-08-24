Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
How Money - Hiểu Tiền
How Money - Hiểu Tiền
xem chi tiết

Lãi suất Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank tháng 8: Gửi 24 tháng tại ngân hàng nào có lãi suất cao nhất?

24-08-2025 - 10:25 AM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank tháng 8: Gửi 24 tháng tại ngân hàng nào có lãi suất cao nhất?

Với mạng lưới rộng lớn và uy tín trên thị trường, 4 ngân hàng thương mại quốc doanh hiện chiếm gần một nửa thị phần tín dụng và huy động vốn toàn ngành.

Trong tháng 8/2025, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng tại 4 ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank duy trì ở mức 4,7 - 4,8%/năm, chênh lệch không lớn giữa các ngân hàng.

Cụ thể, Agribank hiện áp dụng lãi suất 4,8%/năm cho khoản tiền gửi kỳ hạn 24 tháng tại quầy. 

BIDV cũng đang niêm yết mức lãi suất tương đương là 4,8%/năm cho kỳ hạn 24 tháng. 

Tương tự, VietinBank áp dụng lãi suất 4,8%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng. 

Trong khi đó, Vietcombank là ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 24 tháng thấp nhất trong nhóm Big4, với mức 4,7%/năm – thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với ba ngân hàng còn lại.

Ngân hàngLãi suất kỳ hạn 24 tháng (gửi tại quầy)
Agribank4,8%/năm
BIDV4,8%/năm
VietinBank4,8%/năm
Vietcombank4,7%/năm

Với số tiền gửi 100 triệu đồng, gửi kỳ hạn 24 tháng tại Agribank, BIDV hoặc VietinBank (lãi suất 4,8%/năm) sẽ nhận được 9,6 triệu đồng tiền lãi sau 2 năm. Trong khi số tiền lãi tại Vietcombank với cùng số tiền gửi và kỳ hạn trên là 9,4 triệu đồng. Chênh lệch tiền lãi sau 2 năm là 200.000 đồng – một con số không lớn, nhưng cũng đáng cân nhắc nếu gửi số tiền lớn hơn hoặc nhiều sổ tiết kiệm cùng lúc, đặc biệt là khi ba ngân hàng Agribank, BIDV và VietinBank có mạng lưới rộng khắp cả nước, lớn hơn nhiều so với Vietcombank giúp giao dịch thuận tiện hơn.

Trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, nhóm ngân hàng Big 4 – bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) – giữ vai trò trụ cột với việc chiếm gần một nửa thị phần tín dụng và huy động vốn toàn ngành.

Sở hữu mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch trải dài từ thành thị đến nông thôn, nhóm Big 4 không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của cá nhân, doanh nghiệp mà còn đóng góp lớn vào sự ổn định của thị trường tiền tệ. Với uy tín lâu năm và năng lực tài chính vững mạnh, các ngân hàng này thường được xem là “người dẫn dắt” xu hướng lãi suất, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế biến động.

Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm của nhóm Big 4, từ kỳ hạn ngắn đến dài, được thiết kế linh hoạt, kèm theo nhiều ưu đãi như gửi tiết kiệm online, rút gốc linh hoạt. Lãi suất huy động của nhóm này không chỉ là tham chiếu cho các ngân hàng thương mại khác mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư và tiết kiệm của người dân.

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 8/2025: Kỳ hạn 18 tháng có lãi suất tốt nhất

Tin Vũ

An ninh tiền tệ

Sự kiện: How Money - Hiểu Tiền

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Nhà nước triển khai biện pháp can thiệp, tỷ giá USD lập tức hạ nhiệt

Ngân hàng Nhà nước triển khai biện pháp can thiệp, tỷ giá USD lập tức hạ nhiệt Nổi bật

Giá vàng nhẫn, vàng SJC hôm nay tăng sốc, tiếp tục lập đỉnh lịch sử

Giá vàng nhẫn, vàng SJC hôm nay tăng sốc, tiếp tục lập đỉnh lịch sử Nổi bật

Giá vàng hôm nay 24-8: Cửa hàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC lên 128 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 24-8: Cửa hàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC lên 128 triệu đồng/lượng

10:23 , 24/08/2025
Giá vàng trong nước sẽ chinh phục đỉnh nào thời gian tới?

Giá vàng trong nước sẽ chinh phục đỉnh nào thời gian tới?

10:22 , 24/08/2025
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh năm 2025

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh năm 2025

17:22 , 23/08/2025
Cá nhân vi phạm hành chính lĩnh vực kiểm toán độc lập bị xử phạt tới 1 tỷ đồng

Cá nhân vi phạm hành chính lĩnh vực kiểm toán độc lập bị xử phạt tới 1 tỷ đồng

17:15 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên