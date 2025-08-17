Lãi suất ngân hàng OCB mới nhất tháng 8: Kỳ hạn 36 tháng có lãi suất cao nhất

Lãi suất tiết kiệm tại quầy OCB tháng 8

OCB triển khai sản phẩm tiết kiệm thông thường/tiền gửi có kỳ hạn tại quầy với các kỳ hạn linh hoạt từ 1 tuần đến 36 tháng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Lãi suất được niêm yết theo nhiều hình thức trả lãi: đầu kỳ, hàng tháng, hàng quý, hàng 6 tháng và cuối kỳ. Lãi suất trả cuối kỳ thường cao nhất, trong khi hình thức trả lãi định kỳ phù hợp cho những ai cần dòng tiền thường xuyên.

Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng cá nhân thông thường tại OCB tháng 8/2025:

Kỳ Hạn Lãi Trả Trước (%/năm) Lãi Hàng Tháng (%/năm) Lãi Hàng Quý (%/năm) Lãi Hàng 6 Tháng (%/năm) Lãi Trả Cuối Kỳ (%/năm) Không kỳ hạn 0,00 - - - 0,00 1 tuần - - - - 0,50 2 tuần - - - - 0,50 3 tuần - - - - 0,50 1 tháng 3,78 - - - 3,80 2 tháng 3,87 3,89 - - 3,90 3 tháng 3,96 3,98 - - 4,00 4 tháng 3,94 3,98 - - 4,00 5 tháng 4,32 4,36 - - 4,40 6 tháng 4,78 4,85 4,87 - 4,90 7 tháng 4,76 4,84 - - 4,90 8 tháng 4,74 4,83 - - 4,90 9 tháng 4,72 4,82 4,84 - 4,90 10 tháng 4,70 4,81 - - 4,90 11 tháng 4,68 4,80 - - 4,90 12 tháng 4,76 4,88 4,90 4,93 5,00 13 tháng 4,74 4,87 - - 5,00 15 tháng 4,70 4,85 4,87 - 5,00 18 tháng 4,82 5,01 5,03 5,07 5,20 21 tháng 4,85 5,07 5,10 - 5,30 24 tháng 4,87 5,13 5,16 5,19 5,40 36 tháng 4,79 5,18 5,21 5,24 5,60

Nguồn: OCB

Kỳ hạn ngắn (1 tuần - 5 tháng): Lãi suất dao động từ 0,50% (1-3 tuần, cuối kỳ) đến 4,40% (5 tháng, cuối kỳ). Các kỳ hạn này phù hợp cho khách hàng cần xoay vòng vốn nhanh, nhưng lãi suất thấp hơn so với kỳ hạn dài. Ví dụ, kỳ hạn 1 tháng đạt 3,80% (cuối kỳ), trong khi 5 tháng tăng lên 4,40%.

Kỳ hạn trung (6-11 tháng): Ổn định ở mức 4,90% (cuối kỳ), với các hình thức trả lãi định kỳ như hàng tháng (4,80-4,85%) hoặc hàng quý (4,84-4,87%). Đây là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng có kế hoạch tài chính trung hạn, cần cân đối giữa lợi nhuận và thanh khoản.

Kỳ hạn dài (12-36 tháng): Lãi suất tăng dần từ 5,00% (12-15 tháng) lên 5,60% (36 tháng, cuối kỳ). Các kỳ hạn 18-36 tháng đặc biệt hấp dẫn với lãi suất 5,20-5,60%.

Lãi suất tiết kiệm online OCB tháng 8

Sản phẩm tiết kiệm trực tuyến của OCB, thực hiện qua ứng dụng OCB OMNI hoặc website, mang lại lãi suất cao hơn so với tại quầy, dao động từ 0,5% đến 5,6%/năm. Lãi suất được trả cuối kỳ và phân cấp theo số tiền gửi: dưới 100 triệu đồng, từ 100-500 triệu đồng, và trên 500 triệu đồng. Đặc biệt, từ ngày 12/7 đến 30/9/2025, OCB triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm 0,4%/năm cho các khoản tiết kiệm online kỳ hạn 1-2 tháng, giúp tăng lợi nhuận cho khách hàng.

Biểu lãi suất tiền gửi online dành cho khách hàng cá nhân tại OCB tháng 8/2025:

Kỳ Hạn Dưới 100 Triệu Đồng (%/năm) 100-500 Triệu Đồng (%/năm) Trên 500 Triệu Đồng (%/năm) 1 tuần 0,50 0,50 0,50 2 tuần 0,50 0,50 0,50 3 tuần 0,50 0,50 0,50 1 tháng 3,90 4,15 4,20 2 tháng 4,00 4,15 4,20 3 tháng 4,10 4,20 4,25 4 tháng 4,10 4,55 4,60 5 tháng 4,50 4,60 4,65 6 tháng 5,00 5,15 5,20 7 tháng 5,00 5,15 5,20 8 tháng 5,00 5,15 5,20 9 tháng 5,00 5,15 5,20 10 tháng 5,00 5,15 5,20 11 tháng 5,00 5,15 5,20 12 tháng 5,10 5,25 5,30 13 tháng 5,10 5,25 5,30 15 tháng 5,10 5,25 5,30 18 tháng 5,20 5,20 5,20 21 tháng 5,30 5,30 5,30 24 tháng 5,40 5,40 5,40 36 tháng 5,60 5,60 5,60

Nguồn: OCB

Kỳ hạn ngắn (1 tuần - 5 tháng): Lãi suất dao động từ 0,50% (1-3 tuần) đến 4,65% (5 tháng, trên 500 triệu đồng). Các kỳ hạn này có lãi suất cao hơn tại quầy khoảng 0,1-0,25%/năm, đặc biệt ở các mức tiền gửi lớn. Ví dụ, kỳ hạn 1 tháng đạt 4,20% (trên 500 triệu) so với 3,80% tại quầy.

Kỳ hạn trung (6-11 tháng): Lãi suất ổn định ở mức 5,00-5,20%, cao hơn tại quầy khoảng 0,3%/năm. Kỳ hạn 6 tháng nổi bật với 5,20% (trên 500 triệu), phù hợp cho kế hoạch tài chính trung hạn.

Kỳ hạn dài (12-36 tháng): Lãi suất tăng từ 5,10% (12 tháng, dưới 100 triệu) đến 5,60% (36 tháng, tất cả mức tiền).

Tiết kiệm online tiết kiệm thời gian, không cần đến chi nhánh, với lãi suất cao hơn và quản lý dễ dàng qua ứng dụng OCB OMNI. Phù hợp với khách hàng trẻ, am hiểu công nghệ, hoặc những ai muốn tối ưu hóa lợi nhuận.

Tin Vũ