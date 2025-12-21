Giá vàng bật tăng mạnh nhờ một tín hiệu từ Mỹ, chuyên gia nói gì?

Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,6 - 156,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 153,6 - 156,6 triệu đồng/lượng. CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng SJC 154,7 - 156,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn lại đi ngang so với ngày hôm qua. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết với mức giá 151,4 - 154,4 triệu đồng/lượng.

Theo phân tích từ Bảo Tín Mạnh Hải, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới niêm yết 4.338 USD/ounce, tăng 3 USD so với sáng qua. Giá vàng hiện đang được hỗ trợ khi thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt cùng những bất ổn địa chính trị chưa có hồi kết. Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 11 tăng lên 4,6%, mức cao nhất kể từ năm 2021. Điều này đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Cập nhật giá vàng tại thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, ngày 20/12/2025.

Theo ông Zain Vawda, chuyên gia phân tích của MarketPulse thuộc OANDA, áp lực hiện tại chủ yếu đến từ hoạt động cơ cấu danh mục cuối năm và không khí giao dịch trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ. Theo vị chuyên gia này, các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây yếu hơn so với dự báo đang hỗ trợ triển vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất trong năm tới. Việc này tạo nền tảng cho giá vàng.

Tương tự, ông Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, cho rằng nếu các số liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng thì có thể được duy trì và Fed sẽ có thêm dư địa để hạ lãi suất trong năm sau. Phát biểu này được giới đầu tư xem là một tín hiệu thuận lợi cho thị trường vàng, vốn thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Giá vàng sẽ tiếp tục tăng hay giảm?

Giá vàng trong nước vẫn giữ đà tăng trong sáng nay (20/12/2025).

Theo các chuyên gia, do mặt bằng lãi suất thấp hơn và nỗi lo suy giảm sức mua của đồng tiền, đang làm thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng. Đây được coi như là một công cụ phòng vệ trước rủi ro kinh tế.

Năm 2025 được coi như là một trong những giai đoạn bứt phá mạnh nhất của thị trường vàng. Bởi giá vàng liên tục xác lập 48 kỷ lục. Các chuyên gia phân tích, đà tăng của giá vàng được hậu thuẫn nhờ tình hình căng thẳng địa chính trị kéo dài, chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed cùng với dòng vốn trú ẩn gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Nhiều chuyên gia trên Kitco News đánh giá rằng, nhịp tăng tốc mạnh của vàng nhiều khả năng đã đi qua, nhưng xu hướng tăng trong dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Bước sang năm 2026, các chuyên gia dự báo, giá vàng sẽ tiếp tục duy trì đà đi lên nhưng với tốc độ chậm hơn và phổ biến trong vùng từ 4.800 - 5.000 USD/ounce.

Goldman Sachs cũng dự báo giá vàng có thể tăng khoảng 14% lên vùng 4.900 USD/ounce vào tháng 12/2026. Theo ngân hàng này, nhu cầu mua vàng ở mức cao từ các ngân hàng trung ương trên toàn cầu cùng với tác động chu kỳ từ việc Fed hạ lãi suất, sẽ giúp tiếp tục nâng đỡ xu hướng tăng của giá vàng trong trung hạn.

Đồng USD giảm mạnh

Ngược với giá vàng, đồng USD lại giảm mạnh. Cụ thể, trên thị trường tiền tệ, ngay từ đầu phiên hôm nay, tỷ giá trung tâmđược công bố ở mức 25.148 đồng/USD, tức giảm 3 đồng so với sáng qua. Trên thực tế, giá USD tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, ACB niêm yết ở mức 26.140 - 26.405 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tương tự, trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.850 - 26.980 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm tới 120 đồng so với ngày hôm qua.

Như vậy, chỉ tính từ đầu tuần tới nay, giá USD trên thị trường tự do đã mất khoảng 450 đồng. Nếu tính từ vùng đỉnh sát mốc 28.000 đồng (giữa tháng 11), giá USD đã được các điểm giao dịch hạ tới hơn 1.000 đồng.