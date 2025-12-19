Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vi phạm hàng loạt, Vietcredit bị phạt gần 880 triệu đồng

19-12-2025 - 21:14 PM | Tài chính - ngân hàng

Vi phạm hàng loạt, Vietcredit bị phạt gần 880 triệu đồng

Vietcredit bị xử phạt gần 880 triệu đồng do có 6 thành vi vi phạm về công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán.

Ngày 19-12, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt hàng loạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit) với tổng số tiền xử phạt lên gần 880 triệu đồng.

Theo đó, Vietcredit bị phạt 92,5 đồng do vi phạm đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và của công ty. Các vi phạm bao gồm không công bố giải trình về lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính quý IV/2022 bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này.

Bên cạnh đó không công bố các nghị quyết liên quan đến miễn nhiệm chức danh lãnh đạo; công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu liên quan phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu…

- Ảnh 1.

Một dịch vụ cho vay phổ phiến của Vietcredit

Đồng thời, Vietcredit bị phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định về các báo cáo thường hiện qua các năm; công bố thông tin không đầy đủ về tình hình quản trị công ty…

Bị phạt 175 triệu đồng vì hành vi công bố thông tin sai lệch giao dịch với bên liên quan tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024 liên quan hàng loạt công ty khác…

Bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật do không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024.

Đặc biệt, Vietcredit bị phạt 325 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất và 137 triệu đồng vì hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Vietcredit là công ty tài chính khá lớn trên thị trường, cho vay và triển khai các sản phẩm tài chính, tín dụng trên thị trường.

Hoạt động chính của Vietcredit là cho vay tiêu dùng cá nhân, tập trung phát hành thẻ tín dụng nội địa để khách hàng vay tiền mặt, chi tiêu trước trả tiền sau, hỗ trợ tài chính cho người thu nhập trung bình/ thấp…

Theo Sơn Nhung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VPBank 2025: Tăng trưởng mạnh mẽ, 15 năm chuẩn bị để khẳng định vị thế dẫn đầu

VPBank 2025: Tăng trưởng mạnh mẽ, 15 năm chuẩn bị để khẳng định vị thế dẫn đầu Nổi bật

Ngân hàng dốc sức huy động tiền gửi

Ngân hàng dốc sức huy động tiền gửi Nổi bật

VPBank khẳng định vị thế hàng đầu với dịch vụ hiện đại, tiện lợi và bền vững

VPBank khẳng định vị thế hàng đầu với dịch vụ hiện đại, tiện lợi và bền vững

19:30 , 19/12/2025
Chuyển khoản phổ cập, định danh không còn nằm ở dãy số tài khoản

Chuyển khoản phổ cập, định danh không còn nằm ở dãy số tài khoản

17:30 , 19/12/2025
HĐQT LPBank thông qua nghị quyết chuyển trụ sở chính về Ninh Bình

HĐQT LPBank thông qua nghị quyết chuyển trụ sở chính về Ninh Bình

17:29 , 19/12/2025
NCB Visa “Tự Hào” lọt Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong 2025

NCB Visa “Tự Hào” lọt Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong 2025

17:23 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên