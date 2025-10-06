Ngân hàng Nhà nước hút ròng VND, bán ngoại tệ can thiệp, tỷ giá USD hạ nhiệt trong tuần qua

Trong tuần qua (29/09 - 03/10), lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống giảm ở tất cả các kỳ hạn. Kết thúc ngày 03/10, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 4,30% (-0,06 điểm % so với cuối tuần trước); 1 tuần 4,52% (-1,14 điểm %); 2 tuần 4,66% (-1,04 điểm %); 1 tháng là 5,16% (-0,40 điểm %).

Trên thị trường mở tuần qua, ở kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), Ngân hàng Nhà nước chào thầu 55.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,0%. Có 48.982 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 55.854 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố. NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN trong tuần qua.

Như vậy, tuần qua, NHNN hút ròng hơn 6.872 tỷ đồng từ thị trường qua kênh thị trường mở. Tính đến cuối tuần qua, lượng OMO lưu hành đã giảm về gần 161.980 tỷ đồng, tương ứng với số tiền NHNN đang hỗ trợ hệ thống.

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm tuần qua được NHNN điều chỉnh giảm ở hầu hết các phiên. Chốt ngày 03/10, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.162 VND/USD, giảm mạnh 32 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. NHNN niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.954 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; tỷ giá bán giao ngay được niêm yết mức ở mức 26.370 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trong tuần qua, ngày 1/10, NHNN cũng đã phát đi thông báo phương án bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày. Giao dịch chỉ được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, với giá bán 26.550 VND/USD. Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch tương đương mức để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về mức cân bằng. Đối với các giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa ba lần. Nếu giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD, các nhà băng được hủy tối đa là hai lần.

Đây là đợt bán ngoại tệ lần thứ hai của NHNN chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua. Trước đó, trong hai ngày 25-26/8, NHNN đã bán kỳ hạn khoảng 1,5 tỷ USD cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm cùng với giá 26.550 VND/USD.

Giới chuyên môn đánh giá biện pháp can thiệp này là liều thuốc tức thời giúp hạ nhiệt tỷ giá USD trong ngắn hạn, nhất là trong bối cảnh áp lực tăng cao. Động thái của NHNN cũng được kỳ vọng sẽ đẩy cầu USD trong hệ thống ngân hàng về cuối năm 2025 và đầu 2026 - giai đoạn nguồn cung ngoại tệ sẽ được tăng cường từ kiều hối và Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khả năng tiếp tục giảm lãi suất.

Trên thị trường, tỷ giá USD liên ngân hàng trong tuần qua tăng phiên đầu tuần rồi giảm trở lại. Kết thúc phiên 03/10, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.380 VND/USD, giảm 29 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do tuần qua ít biến động. Chốt phiên 03/10, tỷ giá tự do tăng 20 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 26.520 VND/USD và 26.620 VND/USD.

Ngày 03/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2025. Theo thông báo của NHNN tại buổi Họp báo, đến ngày 29/09/2025, tín dụng nền kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2024.

Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, ngay từ đầu năm, NHNN đã giao chỉ tiêu và đã liên tục điều chính room tín dụng cho các ngân hàng, đặc biệt với các TCTD có hệ số tín nhiệm cao, năng lực tài chính tốt, huy động vốn tốt.

Với tốc độ tín dụng như hiện nay, từ nay đến cuối năm, nếu các TCTD có khả năng huy động vốn tốt, lành mạnh, bền vững, để đáp ứng tăng trưởng kinh tế thì dự kiến tăng trưởng tín dụng ước đạt 19 - 20%, đây là mức tăng trưởng tín dụng rất cao so với các năm trước.

"Chúng tôi kỳ vọng từ nay đến cuối năm sẽ đạt được mức tăng trưởng tín dụng cao để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu 8,5% trong năm nay và hai chữ số trong những năm tiếp theo", ông Quang cho hay,

Theo ông Quang, mức tăng trưởng tín dụng trên một mặt hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro trong việc duy trì chất lượng dư nợ. Vì vậy, NHNN luôn giám sát đồng thời cảnh báo với các TCTD để làm sao tăng trưởng cao nhưng đảm bảo hiệu quả và chất lượng tín dụng. Đặc biệt cân nhắc việc phân bổ tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro.