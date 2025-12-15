BIC: Hành trình 20 năm xây dựng thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam

Không chỉ ghi dấu bằng những thành tựu kinh doanh, BIC còn tạo dựng hình ảnh một thương hiệu nhân văn, tận tâm và gắn bó với khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Khẳng định vị thế, lan tỏa giá trị nhân văn

Gia nhập thị trường bảo hiểm vào năm 2005, BIC kiên định theo đuổi triết lý "lấy khách hàng làm trung tâm" và coi sự an tâm của khách hàng là thước đo quan trọng của sự phát triển. Tính đến nay, hàng triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đã được bảo vệ bởi hơn 100 sản phẩm bảo hiểm do BIC cung cấp, trải rộng từ bảo hiểm hàng hoá, tàu, tài sản – kỹ thuật, trách nhiệm đến bảo hiểm xe cơ giới, con người...

Mạng lưới 38 đơn vị thành viên, hơn 230 phòng kinh doanh trên toàn quốc và 02 công ty con tại Lào và Campuchia giúp BIC duy trì khả năng phục vụ khách hàng nhanh chóng và linh hoạt. Bên cạnh đó, tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 9456 hoạt động 24/7 đảm bảo mọi yêu cầu tư vấn và giải đáp đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời. Không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, BIC đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động vận hành và chăm sóc khách hàng. Hệ thống website, ứng dụng MyBIC cùng các kênh tương tác trên mạng xã hội như Zalo, Facebook giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin, chủ động lựa chọn và sử dụng dịch vụ bảo hiểm.

Trải qua hành trình 20 năm phát triển, BIC đã đồng hành và thực hiện chi trả gần 1,5 triệu hồ sơ bồi thường. Cùng với những con số đó là hàng triệu khoảnh khắc cán bộ BIC kịp thời có mặt để hỗ trợ khách hàng vượt qua biến cố. Các hoạt động bồi thường nhanh chóng, minh bạch đã góp phần củng cố niềm tin của khách hàng vào thương hiệu BIC.

Song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, BIC chú trọng phát triển hệ thống kênh phân phối, đặc biệt là bancassurance – kênh bảo hiểm qua ngân hàng. Sự hợp tác chặt chẽ với BIDV và các tổ chức tín dụng khác giúp BIC đưa sản phẩm bảo hiểm đến gần hơn với hàng triệu khách hàng trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, BIC tập trung phát triển kênh bảo hiểm trực tuyến (E-business) thông qua website và ứng dụng MyBIC, ứng dụng BIDV Smartbanking, cho phép khách hàng chủ động mua bảo hiểm, nộp yêu cầu bồi thường, theo dõi hợp đồng và sử dụng nhiều tiện ích khác. Những nỗ lực chuyển đổi số, đặc biệt trong khâu giám định – bồi thường, đã giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác và tối ưu trải nghiệm người dùng. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và tự động hóa quy trình tiếp tục được nghiên cứu, ứng dụng trong nhiều mảng hoạt động của BIC.

Không chỉ phát triển mạnh tại thị trường nội địa, BIC còn vươn ra thị trường quốc tế thông qua việc sở hữu và quản lý các công ty bảo hiểm tại Lào và Campuchia. BIC trở thành một trong số ít doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam có dấu ấn trong khu vực, đồng thời đóng vai trò cầu nối hợp tác tài chính – thương mại giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

Bên cạnh chiến lược kinh doanh, BIC luôn xem trách nhiệm xã hội là cam kết lâu dài với cộng đồng. Doanh nghiệp đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực như xây dựng và sửa chữa trường học ở vùng khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ cơ sở vật chất y tế, đóng góp cho các quỹ phòng chống thiên tai và dịch bệnh. Trong các đợt bão lũ lớn, BIC kịp thời tổ chức cứu trợ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, góp phần ổn định đời sống. Trong đại dịch Covid-19, BIC đã chi trả hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ nhân đạo cho các trường hợp tử vong. BIC cũng tích cực đồng hành cùng các chương trình cộng đồng như giải chạy "BIDV Run – Vì cuộc sống xanh", lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, thông qua phối hợp với Quỹ Xe cơ giới, BIC tham gia khảo sát các vụ tai nạn nghiêm trọng và đề xuất mức bồi thường nhân đạo cho các trường hợp không tham gia bảo hiểm – một hoạt động thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm và nhân văn của doanh nghiệp.

Tầm nhìn mới, khát vọng lớn

Với niềm tin và sự đồng hành của khách hàng, BIC bước sang năm thứ 20 với những dấu mốc tăng trưởng ấn tượng. So với thời điểm thành lập, vốn điều lệ của BIC đã tăng gấp 20 lần, tổng tài sản tăng hơn 80 lần, vốn chủ sở hữu tăng 44 lần và quỹ dự phòng nghiệp vụ tăng 110 lần. Năm 2025, doanh thu phí bảo hiểm của BIC dự kiến đạt 5.200 tỷ đồng, tăng 100 lần so với năm đầu hoạt động, tiếp tục giữ vững vị trí trong Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần lớn nhất. Về hiệu quả hoạt động, BIC dự kiến sẽ tiếp tục vững vàng trong Top 3 nhà bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường.

BIC sẽ tiếp tục đổi mới để bứt phá trong hành trình sắp tới

Bước sang giai đoạn phát triển mới, BIC xác định chuyển đổi số toàn diện là trụ cột chiến lược. Doanh nghiệp hướng tới xây dựng không gian bảo hiểm số với khách hàng là trung tâm, nơi mọi giao dịch – từ khai thác, cấp đơn, bồi thường đến chăm sóc sau bán – được thực hiện nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả. Song song với mục tiêu chuyển đổi số, BIC đặt mục tiêu mở rộng danh mục sản phẩm theo xu hướng của thị trường hiện đại: bảo hiểm vi mô, bảo hiểm tài sản số, giải pháp bảo hiểm ESG cho doanh nghiệp, hay các sản phẩm phù hợp với lối sống và hành vi tiêu dùng của thế hệ trẻ. BIC cũng sẽ tập trung đẩy mạnh quản trị hoạt động theo chuẩn quốc tế, áp dụng các mô hình quản trị rủi ro hiện đại, tiêu chuẩn IFRS, ESG… nhằm nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin của cổ đông, đối tác và khách hàng.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thương hiệu, BIC cam kết sẽ không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm phù hợp hơn, dịch vụ thuận tiện hơn và trải nghiệm minh bạch, an tâm hơn. Mỗi bước tiến của BIC đều gắn liền với sứ mệnh bảo vệ trọn vẹn lợi ích và niềm tin của khách hàng, những người đã, đang và sẽ luôn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của BIC.