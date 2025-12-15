Cách OPES tái định nghĩa nhân sự bảo hiểm: Công nghệ dẫn lối, hiệu suất lên ngôi

Sự khác biệt này không nằm ở khẩu hiệu, mà thấm sâu vào từng điểm chạm trong môi trường làm việc, tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt so với các doanh nghiệp truyền thống.

Kiến trúc "phẳng" trên nền tảng số hóa toàn diện

Kỷ nguyên số tạo ra đứt gãy lớn trong cấu trúc thị trường lao động, buộc các ngành nghề lâu đời phải tái định nghĩa lại khái niệm nhân sự, đặc biệt là ngành bảo hiểm với sự mở rộng của làn sóng InsurTech (Bảo hiểm công nghệ).

Ngành bảo hiểm đón nhiều cơ hội và động lực đổi mới trong kỷ nguyên số toàn cầu.

Theo Báo cáo ngành bảo hiểm 2025 của Ernst & Young (EY), chưa bao giờ ngành bảo hiểm có nhiều cơ hội và động lực để đổi mới đến vậy và cũng chưa bao giờ ngành bảo hiểm trên toàn thế giới đòi hỏi phải tối ưu vận hành hiệu quả như lúc này. Nhu cầu về các giải pháp bảo hiểm cốt lõi vẫn rất rõ ràng, nhưng nhu cầu đối với các giải pháp toàn diện và các dịch vụ bổ trợ còn tăng mạnh hơn. Những mô hình kinh doanh mới đang chứng minh sức hút.

Khác biệt với mô hình truyền thống, chủ yếu dựa vào mạng lưới và quy mô nhân sự đại lý, các quy trình nghiệp vụ cố định, bảo hiểm số hóa đòi hỏi sự linh hoạt tối đa và một thế hệ nhân sự "đa năng": vừa am hiểu nghiệp vụ, vừa làm chủ công nghệ và dữ liệu. Bài toán đặt ra không chỉ là tuyển dụng, mà là làm sao kiến tạo một môi trường đủ hấp dẫn để thu hút và giữ chân những "gen số" này.

Minh chứng cho xu hướng này là Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES, đơn vị tiên phong về bảo hiểm số tại Việt Nam, không chỉ đi đầu về ứng dụng công nghệ mà còn ghi nhận thành công trong việc xây dựng thương hiệu tuyển dụng, giải quyết được bài toán thu hút nhân tài trong kỷ nguyên số.

Điểm mấu chốt đầu tiên trong chiến lược nhân sự của OPES là hạn chế các tầng trung gian và tăng tốc độ, hiệu quả vận hành bằng công nghệ. OPES xây dựng một môi trường làm việc mang đậm màu sắc: Công nghệ – Tốc độ – Hiện đại.

Hệ sinh thái cũng vận hành theo hướng "online hóa", từ hệ thống nghiệp vụ lõi (CORE Insurance), quản trị văn bản e-office, đến các cổng thông tin nội bộ để giảm thiểu thao tác thủ công và rút ngắn đáng kể thời gian xử lý công việc. Song hành cùng tư duy quản trị mới: Mô hình vận hành "phẳng".

Khác với cơ cấu phân cấp nhiều tầng thường thấy, đội ngũ C-level tại OPES được mô tả là những người có tầm nhìn nhưng vô cùng sát sao. Rào cản được xóa bỏ, cho phép nhân sự làm việc trực tiếp với lãnh đạo, thúc đẩy đối thoại mở và đặc biệt là gia tăng tốc độ ra quyết định. Sự kết hợp giữa công cụ số hiện đại và cơ chế ra quyết định linh hoạt đã biến OPES thành một bộ máy tinh gọn, nơi mọi quy trình đều hướng tới việc tối đa hóa giá trị thời gian.

Nhờ đầu tư vào công nghệ và tối ưu hiệu suất, năng suất lao động của nhân viên OPES cao gấp 10 lần so với trung bình nhân sự ngành bảo hiểm.

Hiệu suất 10x từ văn hóa thực chiến và trao quyền

Nếu công nghệ là "xương sống", con người và văn hóa chính là "linh hồn" giúp OPES tạo nên kỷ lục: doanh thu năm 2025 tăng gấp đôi so với 2024, năng suất lao động gấp 10 lần trung bình năng suất lao động của nhân sự ngành bảo hiểm trên thị trường, đạt mức tăng trưởng 420% trong 5 năm gần đây. Đây là đặc điểm điển hình của mô hình bảo hiểm số, nơi nhân sự không làm việc theo lối mòn hành chính mà hoạt động theo mô hình dự án công nghệ, tập trung tối ưu hiệu suất.

Tại đây, việc đầu tư cho nhân sự học kỹ năng và trang bị công cụ không chỉ là phúc lợi mà là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo tính sáng tạo và hiệu quả phát triển bền vững. Ngân sách đào tạo lên tới 15 triệu/năm cho nhân viên và 30 triệu/năm cho quản lý. Các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ được thiết kế theo chuẩn năng lực, cũng như khung năng lực lãnh đạo thế kỷ 21.

OPES định vị mình là bến đỗ cho những chuyên gia và nhân sự có chuyên môn cao, những người mang trong mình DNA công nghệ, thích học hỏi, đam mê tốc độ và khao khát đổi mới. Tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng luôn gắn liền với phát triển bền vững, lộ trình thăng tiến tại đây vô cùng rộng mở và chế độ phúc lợi toàn diện tạo động lực mạnh mẽ cho nhân viên phát triển nghề nghiệp.

OPES đã giành nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực nhân sự.

Để duy trì "sức nóng" và sự gắn kết trong một môi trường áp lực cao, văn hóa doanh nghiệp được xác định là ưu tiên cốt lõi. OPES khéo léo cân bằng giữa kỷ cương - chính trực trong công việc với sự sáng tạo - hiệu quả trong tư duy. Năm giá trị cốt lõi (5 GTCL) không nằm trên văn bản mà được lan tỏa qua đội ngũ đại sứ văn hóa và chuỗi hoạt động trải dài xuyên suốt năm. Chính sự cộng hưởng giữa một tập thể xuất sắc, được trao quyền bởi công nghệ và gắn kết bởi văn hóa thực chiến, đã giúp OPES thiết lập nên những chuẩn mực hiệu suất mới, khẳng định vị thế tiên phong trong làn sóng Ibảo hiểm số.

Nhờ chiến lược nhân sự kết hợp chặt chẽ với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, OPES được xướng tên trên bảng xếp hạng "Top 50 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam khối doanh nghiệp vừa" và "Top 5 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 nhóm ngành bảo hiểm" của Anphabe, dựa trên kết quả khảo sát hơn 650 doanh nghiệp trong 18 ngành nghề, cùng hơn 78.000 người đi làm và sinh viên, đồng thời được Intage kiểm toán độc lập. Đây là minh chứng rõ ràng OPES đã và đang được công nhận là một môi trường nuôi dưỡng nhân tài và thu hút nhân sự trong ngành, đặc biệt là nguồn nhân sự tinh nhuệ, giỏi chuyên môn, thành thạo công nghệ, chủ động đổi mới sáng tạo - nhân tố thiết yếu để bắt kịp xu hướng bảo hiểm thế hệ mới.

Không những thế, OPES còn liên tục ghi danh tại các giải thưởng lớn từ đầu năm 2025 đến nay như: "Nhà bảo hiểm số của năm" và "Sáng kiến ứng dụng AI của năm" tại Insurance Asia Awards 2025, "Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín", "Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam" (PROFIT500), "Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng tốt nhất Việt Nam" (FAST500) và "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" (VNR500).

Như vậy, dù mới gia nhập thị trường được gần 8 năm, OPES đã đạt được những cột mốc ấn tượng không chỉ về doanh thu, tốc độ tăng trưởng mà còn là tổ chức định hình văn hóa số để ghi tên mình trong các bản xếp hạng uy tín, sánh vai cùng rất nhiều ông lớn khác trong và ngoài ngành. Điều này đã khẳng định sức mạnh của nhân tố con người, sức mạnh nội tại - một trụ cột quan trọng trong định hướng phát triển bền vững của OPES.