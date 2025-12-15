Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

15-12-2025 - 15:11 PM | Tài chính - ngân hàng

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của NHNN được xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, từng bước số hóa toàn diện quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC.

Ngày 15/12/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tập trung của NHNN và chính thức cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (DVCTT) liên quan đến doanh nghiệp và có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

Kể từ thời điểm công bố 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình nêu trên, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và cá nhân có thể lựa chọn phương thức nộp hồ sơ trực tuyến, trực tiếp hoặc gửi qua đơn vị bưu chính, tùy thuộc nhu cầu và thuận tiện nhất cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của NHNN được xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, từng bước số hóa toàn diện quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm thiểu chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tổng hợp nhu cầu để cải tiến, nâng cao chất lượng DVCTT và chất lượng vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC để phục vụ tốt nhất nhu cầu giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu cải cách hành chính và chuyển đổi số theo định hướng của Đảng và nhà nước và tiến trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.


Lan Anh

