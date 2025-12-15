Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hôm nay, một ngân hàng bắt đầu thanh lý hàng loạt xe ô tô, giá từ 60 triệu đồng

15-12-2025 - 16:55 PM | Tài chính - ngân hàng

Toàn bộ 17 chiếc xe đều là Mitsubishi Pajero, có giá khởi điểm từ 60 - 104 triệu đồng.

Hôm nay, một ngân hàng bắt đầu thanh lý hàng loạt xe ô tô, giá từ 60 triệu đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngân hàng SCB vừa thông báo về việc thanh lý 17 xe ô tô chở tiền cũ sản xuất năm 2004-2008.

Giá khởi điểm của những chiếc xe này từ 60 triệu đồng – 104 triệu đồng. Toàn bộ 17 chiếc xe đều là Mitsubishi Pajero.

Ngân hàng cho biết hình thức thanh lý là bán riêng lẻ từng xe. Ngân hàng tổ chức bán thanh lý bằng hình thức chào giá kín bỏ vào phong bì, dán kín niêm phong, 01 xe tham gia/01 phong bì để Hội đồng thanh lý tài sản tại Hội sở (HĐTLTSTHS) họp mở thư chào giá chọn Cá nhân/Tổ chức có giá chào mua cao nhất.

Hôm nay, một ngân hàng bắt đầu thanh lý hàng loạt xe ô tô, giá từ 60 triệu đồng - Ảnh 2.

Cá nhân/Tổ chức mua thực hiện chào giá mua riêng từng xe. HĐTLTSTHS sẽ quyết định bên mua dựa theo mức chào giá. Mức giá trúng giá mua xe thanh lý (giá trúng thầu) là mức giá quy định không thấp hơn mức giá sàn làm giá khởi điểm để chào giá kín. Giá trúng thầu là giá đã bao gồm thuế VAT.

SCB chịu trách nhiệm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Tất cả chi phí liên quan còn lại (bao gồm các khoản phí, lệ phí, thuế… liên quan đến việc thu hồi biển số, đăng ký xe, phí sang tên xe/đăng ký lại, các khoản nợ phí sử dụng đường bộ...): do bên trúng giá mua xe chịu trách nhiệm chi trả. Cá nhân/Tổ chức trúng thầu sẽ tự thực hiện các thủ tục đăng ký sang tên theo quy định của Cơ quan Nhà nước.

Tất cả cán bộ nhân viên nội bộ SCB, các Công ty trực thuộc, các Công ty liên kết và tất cả tổ chức/cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia mua xe trên toàn quốc. Thời gian đăng ký tham gia chào giá mua xe ô tô là từ 09h ngày 15/12/2025 đến 16h ngày 26/12/2025.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lên tới 8,3%/năm, số tiền gửi chỉ từ 100 triệu đồng

Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lên tới 8,3%/năm, số tiền gửi chỉ từ 100 triệu đồng Nổi bật

Công bố kết quả FChoice 2025: Vinh danh những thành tựu đầu tiên của Việt Nam trong Kỷ nguyên vươn mình

Công bố kết quả FChoice 2025: Vinh danh những thành tựu đầu tiên của Việt Nam trong Kỷ nguyên vươn mình Nổi bật

Cách OPES tái định nghĩa nhân sự bảo hiểm: Công nghệ dẫn lối, hiệu suất lên ngôi

Cách OPES tái định nghĩa nhân sự bảo hiểm: Công nghệ dẫn lối, hiệu suất lên ngôi

15:30 , 15/12/2025
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình

15:11 , 15/12/2025
Phó Thống đốc: Dư nợ tín dụng xanh đạt khoảng 750.000 tỷ đồng

Phó Thống đốc: Dư nợ tín dụng xanh đạt khoảng 750.000 tỷ đồng

13:53 , 15/12/2025
Lãi suất nhích tăng trong cao điểm cuối năm

Lãi suất nhích tăng trong cao điểm cuối năm

11:40 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên