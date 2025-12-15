Hôm nay, một ngân hàng bắt đầu thanh lý hàng loạt xe ô tô, giá từ 60 triệu đồng

Ảnh minh họa

Ngân hàng SCB vừa thông báo về việc thanh lý 17 xe ô tô chở tiền cũ sản xuất năm 2004-2008.

Giá khởi điểm của những chiếc xe này từ 60 triệu đồng – 104 triệu đồng. Toàn bộ 17 chiếc xe đều là Mitsubishi Pajero.

Ngân hàng cho biết hình thức thanh lý là bán riêng lẻ từng xe. Ngân hàng tổ chức bán thanh lý bằng hình thức chào giá kín bỏ vào phong bì, dán kín niêm phong, 01 xe tham gia/01 phong bì để Hội đồng thanh lý tài sản tại Hội sở (HĐTLTSTHS) họp mở thư chào giá chọn Cá nhân/Tổ chức có giá chào mua cao nhất.

Cá nhân/Tổ chức mua thực hiện chào giá mua riêng từng xe. HĐTLTSTHS sẽ quyết định bên mua dựa theo mức chào giá. Mức giá trúng giá mua xe thanh lý (giá trúng thầu) là mức giá quy định không thấp hơn mức giá sàn làm giá khởi điểm để chào giá kín. Giá trúng thầu là giá đã bao gồm thuế VAT.

SCB chịu trách nhiệm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Tất cả chi phí liên quan còn lại (bao gồm các khoản phí, lệ phí, thuế… liên quan đến việc thu hồi biển số, đăng ký xe, phí sang tên xe/đăng ký lại, các khoản nợ phí sử dụng đường bộ...): do bên trúng giá mua xe chịu trách nhiệm chi trả. Cá nhân/Tổ chức trúng thầu sẽ tự thực hiện các thủ tục đăng ký sang tên theo quy định của Cơ quan Nhà nước.

Tất cả cán bộ nhân viên nội bộ SCB, các Công ty trực thuộc, các Công ty liên kết và tất cả tổ chức/cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia mua xe trên toàn quốc. Thời gian đăng ký tham gia chào giá mua xe ô tô là từ 09h ngày 15/12/2025 đến 16h ngày 26/12/2025.



