Lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước chuyển sang trạng thái bơm ròng thanh khoản

Trong tuần qua (22/09 - 26/09), lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Kết thúc ngày 26/09, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 4,36% (+0,44 điểm %); 1 tuần 5,66% (+1,38 điểm %); 2 tuần 5,70% (+0,78 điểm %); 1 tháng 5,56% (+0,32 điểm %).

Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chuyển sang trạng thái bơm ròng thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng. Theo đó, NHNN tăng lượng chào thầu trên kênh cầm cố giấy tờ có giá (OMO) lên 85.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,0%. Kết quả, có 79.811 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Trong khi có 50.499 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố. Đồng thời, NHNN tiếp tục không chào thầu tín phiếu trong tuần qua.

Như vậy, NHNN bơm ròng 29.312 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng trong tuần qua, sau 4 tuần hút ròng liên tiếp với tổng quy mô 41.242 tỷ đồng. Tính đến cuối tuần qua, lượng OMO lưu hành đã tăng lên hơn 168.852 tỷ đồng, tương ứng với số tiền NHNN đang hỗ trợ hệ thống.

Các diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh giai đoạn cao điểm thanh khoản cuối quý 3 đến gần và nhu cầu VND của các nhà băng thường có xu hướng tăng mạnh. Lãi suất VND liên ngân hàng được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt trở lại nhờ hoạt động hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước và giai đoạn cao điểm cuối quý đi qua.

Trên thị trường ngoại tệ, trong tuần (22/09 - 26/09), tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh tăng – giảm nhẹ qua các phiên. Chốt ngày 26/09, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.194 VND/USD, tăng 08 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. NHNN niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.985 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; tỷ giá bán giao ngay được niêm yết mức ở mức 26.403 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Tỷ giá USD liên ngân hàng trong tuần tiếp tục tăng – giảm đan xen. Kết thúc phiên 26/09, tỷ giá USD liên ngân hàng đóng cửa tại 26.409 VND/USD, tăng 26 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do tuần qua ít biến động. Chốt phiên 26/09, tỷ giá tự do tăng 50 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 26.490 VND/USD và 26.590 VND/USD.