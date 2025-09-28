NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến của nền kinh tế để điều hành chính sách tiền tệ phù hợp

Ông Nguyễn Phi Lân - Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính Ngân hàng Nhà nước

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 3/2025 với chủ đề "Động lực nào cho tăng trưởng GDP 8,3% - 8,5%" do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 26/9, ông Nguyễn Phi Lân - Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính Ngân hàng Nhà nước đã có những chia sẻ về hoạt động điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Theo ông Lân, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sau nhiều lần trì hoãn đã quyết định hạ lãi suất 25 điểm cơ bản lần đầu tiên trong năm 2025, đưa lãi suất điều hành về mức 4-4,25%. Đồng thời, FED cũng cho biết có thể giảm thêm 0,5 điểm % nữa để đưa lãi suất cuối năm 2025 về khoảng 3,5-3,75%/năm nếu dữ liệu kinh tế phù hợp.

Việc trì hoãn nới lỏng chính sách tiền tệ của FED thời gian qua đã gây áp lực lên hoạt động điều hành của nhiều ngân hàng trung ương, trong đó có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bởi vậy, quyết định giảm lãi suất lần này của FED được nhiều ngân hàng trung ương chờ đợi, vì có thể góp phần giảm áp lực lên tỷ giá, đồng thời tạo thêm dư địa cho chính sách tiền tệ.

Trong công tác điều hành, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động hạ lãi suất điều hành xuống mức thấp, thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cùng nhiều giải pháp khác nhằm phấn đấu giảm lãi suất cho vay, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng công khai thông tin lãi suất cho vay trên website để khách hàng dễ dàng tham khảo khi tiếp cận vốn.

Tính đến ngày 10/9, lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch mới của các ngân hàng thương mại ở mức 6,52%/năm, giảm thêm 0,41 điểm % so với cuối năm 2024. Nhờ vậy, doanh nghiệp và người dân có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay với chi phí thấp hơn, phục vụ các hoạt động đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng – những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Trong thời gian tới, ông Lân cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác để vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, bám sát mục tiêu chính sách tiền tệ; tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng để hỗ trợ thanh khoản và cho vay theo các chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt, đồng thời hỗ trợ cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ theo dõi sát tình hình kinh tế để điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, tăng cường chuyển đổi số, từ đó tạo điều kiện hạ thêm lãi suất cho vay.

Song song đó, sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường trong và ngoài nước, điều hành tỷ giá linh hoạt, phối hợp với các công cụ chính sách tiền tệ để can thiệp kịp thời, ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngoài ra, việc điều hành tín dụng sẽ được thực hiện theo hướng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đồng thời tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ vay vốn và tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật.