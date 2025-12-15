Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NHNN lấy ý kiến việc khen thưởng 3 cá nhân ở Vietcombank

15-12-2025 - 20:09 PM | Tài chính - ngân hàng

Vụ tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân về việc khen thưởng Chiến sĩ thi đua toàn quốc trước khi trình khen thưởng.

NHNN lấy ý kiến việc khen thưởng 3 cá nhân ở Vietcombank- Ảnh 1.

Ba cá nhân được đề nghị khen thưởng là ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Vietcombank; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên HĐQT; bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Ủy viên HĐQT.

Ý kiến phản hồi được gửi trực tiếp về Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua địa chỉ email tdkt@sbv.gov.vn trước ngày 18/12/2025.

Ông Lê Quang Vinh, sinh năm 1976 tại Hà Nội, tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế – Ngân hàng Tài chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ Kinh tế – Tài chính tại Đại học New South Wales (Australia). Ông bắt đầu làm việc tại Vietcombank từ năm 1999, trải qua hơn hai thập kỷ gắn bó với nhiều vị trí quan trọng như cán bộ thẩm định, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro, Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành. Đến tháng 3/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Vietcombank, đồng thời là Thành viên HĐQT và Phó Bí thư Đảng uỷ Vietcombank.

NHNN lấy ý kiến việc khen thưởng 3 cá nhân ở Vietcombank- Ảnh 2.

Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1974 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và có bằng Thạc sĩ Kinh tế. Ông bắt đầu làm việc tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam từ năm 1998, lần lượt kinh qua các vị trí từ cán bộ phòng Dự án, cán bộ và Phó trưởng phòng Quản lý Tín dụng, Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Chính sách Tín dụng. Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách điều hành và sau đó là Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. Với kinh nghiệm chuyên môn sâu và quá trình công tác liên tục, ông được bầu vào Hội đồng Quản trị Vietcombank từ tháng 12/2014. 

NHNN lấy ý kiến việc khen thưởng 3 cá nhân ở Vietcombank- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT Vietcombank

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 10/5/1975 tại tỉnh Nghệ An, có trình độ Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng tại Đại học New South Wales (Úc). Bà bắt đầu làm việc tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam từ năm 1997, trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý như cán bộ phòng Dự án, Phó phòng và Trưởng phòng Quản lý rủi ro tín dụng, Trưởng phòng Chính sách tín dụng. 

NHNN lấy ý kiến việc khen thưởng 3 cá nhân ở Vietcombank- Ảnh 4.

bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Ủy viên HĐQT Vietcombank

Từ năm 2013 đến 2014, bà là Ủy viên HĐQT Vietcombank, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc từ tháng 12/2014. Với kinh nghiệm sâu rộng trong quản trị rủi ro và điều hành hoạt động tín dụng, bà được bầu làm Ủy viên Hội đồng Quản trị Vietcombank từ tháng 11/2023 và đảm nhiệm cương vị này cho đến nay.



Lan Anh

