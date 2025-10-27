Ngân hàng Nhà nước bơm mới cho thị trường 119.000 tỷ đồng trong tuần qua, tiếp tục bán ngoại tệ can thiệp

Trong tuần qua (20/10 - 24/10), Ngân hàng Nhà nước đã đẩy mạnh hỗ trợ thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO). Cụ thể, NHNN đã chào thầu 119.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,0%. So với tuần trước, lượng OMO chào thầu của NHNN đã tăng gấp đôi.

Kết quả gần như toàn bộ lượng OMO trên trúng thầu với gần 24.000 tỷ tại kỳ hạn 91 ngày. Riêng phiên 22/10, lượng OMO 91 ngày trúng thầu lên tới 15.000 tỷ đồng -mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Những số liệu trên cho thấy, nhu cầu thanh khoản VND của hệ thống ngân hàng đang gia tăng.

Trong tuần qua, có 51.427 tỷ đồng các khoản vay OMO đáo hạn. Đồng thời, NHNN tiếp tục không chào thầu tín phiếu. Như vậy, tuần qua, NHNN đã bơm ròng hơn 72.852 tỷ đồng ra thị trường qua kênh thị trường mở. Qua đó đưa lượng OMO lưu hành lên 223.483 tỷ đồng - tiệm cận mức cao lịch sử hơn 225.000 tỷ đồng ghi nhận vào cuối tháng 7.

Hoạt động hỗ trợ thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng liên tục được NHNN duy trì từ đầu năm 2025 đến nay và được mở rộng mạnh mẽ kể từ cuối tháng 6.

Theo NHNN, việc thực hiện các giải pháp điều hành nghiệp vụ thị trường mở nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường liên ngân hàng để đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn thanh khoản cho các ngân hàng. Qua đó hỗ trợ các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo đúng định hướng, chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

NHNN đẩy mạnh bơm ròng VND trong tuần qua khi lãi suất VND liên ngân hàng bật tăng. Trong tuần qua, lãi suất VND liên ngân hàng tại các kỳ hạn chính tiếp tục xu hướng tăng. Kết thúc ngày 24/10, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm là 5,86% (+0,41 điểm %); 1 tuần là 5,88% (+0,33 điểm %); 2 tuần là 5,90% (+0,30 điểm %); 1 tháng là 5,80% (+0,17 điểm %).

Trên thị trường ngoại tệ, trong tuần qua, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh rất nhẹ. Chốt ngày 24/10, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.098 VND/USD, chỉ giảm 3 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. NHNN niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.894 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; tỷ giá bán giao ngay được niêm yết mức ở mức 26.302 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần tăng – giảm đan xen qua các phiên. Kết thúc phiên 24/10, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.303 VND/USD, giảm 44 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Ngày 22/10, NHNN tiếp tục phát đi thông báo phương án bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày - lần thứ ba trong gần hai tháng NHNN sử dụng công cụ bán ngoại tệ can thiệp.

Giao dịch được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, với giá bán 26.550 VND/USD. Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch tương đương mức để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về mức cân bằng.

Đối với các giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa ba lần. Nếu giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD, các nhà băng được hủy tối đa là hai lần.

Theo Bộ phận nghiên cứu thị trường tài chính ACB, khối lượng thực hiện trong ngày 22/10 ước tính đạt khoảng 1,5 tỷ USD sau khi NHNN đã thực hiện động thái tương tự trong hai đợt trước đó.

Lần gần nhất, ngày 1/10, NHNN cũng thông báo bán ngoại tệ kỳ hạn có huỷ ngang 180 ngày với cùng mức giá 26.550 VND/USD; trước đó, trong hai ngày 25–26/8, cơ quan điều hành đã có động thái tương tự.

Theo giới phân tích, với dự trữ ngoại hối mỏng, việc NHNN bán kỳ hạn USD khiến nhu cầu ngoại tệ được dồn sang năm sau phần nào giúp trì hoãn áp lực tỷ giá trong ngắn hạn.