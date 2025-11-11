UOB: NHNN hiện có rất ít dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ

Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế Việt Nam quý IV/2025 mới công bố, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) cho rằng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hiện có rất ít dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo UOB, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, với mức lạm phát tháng 9 đạt 3,38% so với cùng kỳ, tăng nhẹ so với mức 3,24% của tháng 8. Tính từ đầu năm, lạm phát trung bình đạt 3,3% (tổng thể) và 3,2% (lạm phát cơ bản), trong đó lạm phát cơ bản đã vượt mức của năm 2024 (2,9%) và năm 2023 (3%).

Thị trường ngoại hối cũng là một yếu tố quan trọng trong cân nhắc chính sách của NHNN. Đồng Việt Nam (VND) là đồng tiền mất giá mạnh thứ hai tại châu Á trong 9 tháng đầu năm 2025, giảm 3,55% so với đồng USD, chỉ thấp hơn mức giảm 3,58% của đồng rupee Ấn Độ và cao hơn một chút so với mức giảm 3,38% của đồng rupiah Indonesia. Ngược lại, các đồng tiền trong khu vực hưởng lợi từ xu hướng suy yếu của đồng USD, với mức tăng dao động từ 7,65% đối với đồng TWD (Đài Loan) đến 2,5% đối với đồng CNH (Nhân dân tệ ngoài Trung Quốc đại lục).

Đồng Việt Nam (VND) hiện vẫn duy trì gần mức thấp kỷ lục 26.436 VND/USD ghi nhận vào tháng 8, trong bối cảnh NHNN tiếp tục điều chỉnh tỷ giá tham chiếu theo hướng làm giảm giá đồng nội tệ.

UOB đánh giá, mặc dù mức độ tương quan giữa tỷ giá USD/VND và chỉ số DXY (sức mạnh đồng USD) khá hạn chế, VND có thể sẽ phản ứng chậm hơn so với các đồng tiền trong khu vực trước xu hướng suy yếu của USD, đặc biệt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo.

"Trong bối cảnh đó, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng đối với triển vọng của VND và điều chỉnh dự báo tỷ giá USD/VND như sau: 26.400 trong quý IV/2025, 26.300 trong quý I/2026, 26.200 trong quý II/2026 và 26.100 trong quý III/2026", Báo cáo UOB viết.